Эксперты R-Vision назвали наиболее опасные уязвимости июля для корпоративной инфраструктуры

В июле 2026 г. специалисты по кибербезопасности зафиксировали несколько критических уязвимостей в популярных корпоративных продуктах. Наибольшую угрозу представляют ошибки в подсистеме виртуализации Linux KVM, Microsoft SharePoint Server и Adobe ColdFusion. Некоторые из них уже используются злоумышленниками в реальных атаках, другие пока не получили подтвержденной эксплуатации, однако обладают высоким потенциалом для компрометации инфраструктуры. Эксперты R-Vision собрали наиболее значимые уязвимости месяца и оценили уровень связанных с ними рисков. Об этом CNews сообщили представители R-Vision

CVE-2026-53359 | BDU:2026-09298: Уязвимость use-after-free в подсистеме KVM ядра Linux («Januscape»). Уровень критичности: 8.8. Вектор атаки: локальный (требуется доступ внутри гостевой ВМ)

16-летняя уязвимость use-after-free в подсистеме KVM ядра Linux. Ошибка возникает в модуле преобразования адресов памяти между гостевой ВМ и физическим сервером: из-за ошибки программа продолжает обращаться к уже освобожденной области памяти. Root-пользователь гостевой ВМ (при включенной вложенной виртуализации) может вызвать аварийную остановку хоста или выполнить произвольный код с правами root на физическом сервере (выход за пределы ВМ). Уязвимость присутствует в ядре Linux с 2010 г. и затрагивает популярные дистрибутивы (RHEL, Ubuntu, Debian, SUSE, Amazon Linux, Proxmox VE) на процессорах Intel и AMD.

Статус эксплуатации уязвимости: публичный код, надежно вызывающий аварийную остановку сервера, опубликован на GitHub. Эксплойт для полного захвата сервера не раскрывался, но исследователь (в рамках программы Google kvmCTF) подтверждает его существование. Подтвержденных атак в реальных условиях нет, уязвимость не входит в каталог CISA KEV, но широко освещается в профильных СМИ.

CVE-2026-48282 | BDU:2026-09259: Уязвимость удаленного выполнения произвольного кода в Adobe ColdFusion. Уровень критичности: 10. Вектор атаки: сетевой

Уязвимость в обработчике FILEIO компонента Remote Development Services (RDS) платформы Adobe ColdFusion. Устаревший механизм RDS принимал путь к файлу из запроса без проверки, позволяя атакующему выйти за пределы разрешенного каталога и записать веб-шелл, который выполняется с правами системной учетной записи ColdFusion (SYSTEM в Windows). Аутентификация и взаимодействие с пользователем не требуются. Эксплуатация возможна только если на сервере включен RDS (по умолчанию выключен) и отключена его аутентификация. Затронуты ColdFusion 2025 до Update 9 и ColdFusion 2023 до Update 20 включительно.

Статус эксплуатации уязвимости: 2 июля 2026 г. honeypot-сеть сервиса KEVIntel зафиксировала первые попытки эксплуатации — менее чем через два часа после публикации технического разбора уязвимости исследователями watchTowr Labs. CISA добавила уязвимость в каталог KEV 7 июля 2026 г. со сроком устранения до 10.07.2026.

CVE-2026-50522, CVE-2026-58644 | BDU:2026-09928, BDU:2026-10084: Уязвимости удаленного выполнения произвольного кода в Microsoft SharePoint Server. Уровень критичности: 9.8. Вектор атаки: сетевой

Критические уязвимости в локальных версиях Microsoft SharePoint Server, связанные с небезопасной обработкой (десериализацией) входящих данных, позволяющей выполнить произвольный код.

CVE-2026-50522 эксплуатируется через страницу входа со сторонним провайдером авторизации (SSO) без пароля или активной сессии. Позволяет похитить криптографические ключи подписи и шифрования сессий, что дает возможность создавать действительные сессии с правами любого пользователя (включая администратора) без повторной эксплуатации. Установка патча не устраняет риск, пока ключи не заменены вручную.

CVE-2026-58644 требует прав владельца сайта (Site Owner), несмотря на указание PR:N (без привилегий) в официальной записи CVSS (внутреннее расхождение Microsoft). Злоумышленник настраивает содержимое сайта (веб-часть, макет), которое сервер выполняет с повышенными привилегиями. Технические детали не раскрываются из-за активного использования в реальных атаках.

Обе уязвимости устраняются одним обновлением безопасности в рамках Patch Tuesday от 14 июля 2026 г.

Статус эксплуатации уязвимости: CVE-2026-58644 эксплуатировалась до выхода патча (подтверждено Microsoft 15 июля 2026 г.) и 16 июля 2026 г. включена в каталог CISA KEV.

Для CVE-2026-50522 20 июля опубликован демонстрационный эксплойт на GitHub, в тот же день зафиксированы первые реальные атаки с кражей ключей сервера.

CVE-2026-45659, CVE-2026-56164 | BDU:2026-07705, BDU:2026-09724: Уязвимости повышения привилегий и удаленного выполнения кода в Microsoft SharePoint Server. Уровень критичности: 5.3 | 8.8. Вектор атаки: сетевой

CISA подтвердила активную эксплуатацию нескольких уязвимостей локального Microsoft SharePoint Server. CVE-2026-56164 — повышение привилегий из-за отсутствия проверки аутентификации: неаутентифицированный атакующий эксплуатирует ее по сети без учетных данных и взаимодействия с пользователем. Обнаружена Mandiant и командой FLARE компании Google в ходе реальных атак.

CVE-2026-45659 — десериализация недоверенных данных, ведущая к удаленному выполнению кода. Для эксплуатации достаточно минимальных прав Site Member. Обе применяются для кражи machine keys IIS (позволяют подделывать запросы) и закрепления в системе. Затронуты все поддерживаемые локальные версии SharePoint (Enterprise Server 2016, Server 2019, Server Subscription Edition).

Статус эксплуатации уязвимости: 2 июля 2026 г. honeypot-сеть сервиса KEVIntel зафиксировала первые попытки эксплуатации — менее чем через два часа после публикации технического разбора уязвимости исследователями watchTowr Labs. CISA добавила уязвимость в каталог KEV 7 июля 2026 г. со сроком устранения до 10 июля 2026 г.