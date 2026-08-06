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ИИ-ассистент в «СерчИнформ КИБ» поддержал пользовательские промпты

Система защиты от утечек информации (DLP) «СерчИнформ КИБ» расширила возможности ИИ-ассистента: теперь умный модуль позволяет ИБ-специалистам самостоятельно создавать промпты для поиска инцидентов. Это поможет адаптировать инструмент под индивидуальные задачи заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Пользовательские промпты пишутся в интерфейсе КИБ на естественном языке без кода и регулярных выражений. В системе есть пример наиболее эффективной структуры, содержания и объема промпта. Запрос для нейросети будет работать как ИИ-политика безопасности: автоматически проверять коммуникации сотрудников и уведомлять службу ИБ о нарушениях. Функция дополняет набор преднастроенных ИИ-политик в КИБ: по поиску утечек, корпоративного мошенничества и контролю групп риска.

«Кастомизация запросов к ИИ-ассистенту в КИБ помогает решить нестандартные задачи и делает инструмент гибче. Если нужно найти обсуждения тем, характерных для конкретной отрасли, выявить подозрительные манипуляции с данными при их пересылке и так далее. Готовые ИИ-политики «отрабатывают» темы, актуальные для любой компании. А с помощью пользовательских промптов можно будет сузить фокус для персонализированных расследований, – сказал начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. – Промпт может быть любым, дальше все зависит от мощности оборудования и объема данных, которые попадут под проверку ИИ. Создать свой промпт просто, если воспользоваться встроенными в интерфейс рекомендациями».

Задать фокус для ИИ-политик можно с помощью фильтров. В обновлении появилась возможность выбирать, в каких мессенджерах и соцсетях нужно анализировать чаты, а также исключать из проверки информационные каналы. Похожая логика работает для почты: теперь ИБ-специалисты могут указать, какие почтовые ящики проверять или не проверять по ИИ-политикам.

ИИ-ассистент появился в КИБ в начале 2026 г. Это встраиваемый компонент на основе большой языковой модели (LLM), который бесшовно интегрируется в систему и работает в ее интерфейсе. Инструмент позволяет обнаруживать скрытые и замаскированные инциденты безопасности, которые невозможно найти классическими алгоритмами. Также ИИ-ассистент составляет краткие резюме цепочек писем, чатов и документов, которыми обмениваются пользователи, и в реальном времени переводит со 120 языков. Инструмент разворачивается локально, так что корпоративные данные не покидают корпоративный периметр.

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