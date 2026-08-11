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GitFlic внедряется в учебный процесс МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки ИБ-специалистов

«Группа Астра» внедряет российскую DevOps-платформу GitFlic в образовательный процесс кафедры ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Для кафедры было принципиально важно отечественное происхождение ПО, соответствующее задачам импортозамещения. МГТУ уже имел положительный опыт использования операционной системы Astra Linux, что сформировало доверие к экосистеме продуктов и упростило организационное взаимодействие при внедрении. Ранее в учебном процессе использовалось решение Gitea.

Интеграция GitFlic решает две ключевые задачи. Во-первых, это обучение студентов современным стандартам разработки безопасного ПО, включая практики безопасной разработки (РБПО), на реальном промышленном инструменте, а не на упрощённых учебных аналогах. Во-вторых, это популяризация отечественного ПО среди будущих ИТ- и ИБ-специалистов, формирование у них практического опыта работы с российскими DevOps-инструментами ещё на этапе обучения.

Пилотный этап включает перенос лабораторных работ по разработке с Gitea на GitFlic. В дальнейшем планируется расширение учебной программы: лабораторные работы по контейнеризации будут дополнены практикумом на основе продукта «Боцман», что выстроит для студентов сквозной учебный контур.

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«Сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана — для нас не просто поставка лицензий, а вклад в подготовку специалистов, которые завтра будут строить безопасную разработку в российских компаниях. Мы видим, что вуз ранее уже работал с продуктами "Группы Астра" на базе Astra Linux, и для нас естественный следующий шаг — дать студентам кафедры возможность изучать современные практики безопасной разработки на отечественной платформе, а не на иностранных аналогах, которым предстоит замещение на рынке труда», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

«Переход на GitFlic — это часть нашей задачи готовить студентов к работе с реальными промышленными инструментами разработки, а не с упрощёнными учебными аналогами. Положительный опыт использования Astra Linux в учебном процессе подтвердил, что отечественные решения "Группы Астра" подходят и по функциональности, и по уровню поддержки. Уверены, что практика на GitFlic даст выпускникам кафедры конкурентное преимущество при выходе на рынок труда», — отметила Екатерина Вайц, заместитель заведующего кафедрой ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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