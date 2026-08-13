Positive Technologies представила августовский дайджест трендовых уязвимостей

Эксперты Positive Technologies отнесли к трендовым еще четыре уязвимости. Одна из них – в программном комплексе для обеспечения защищенной передачи данных по каналам связи виртуальной сети ViPNet Client, другие – в продуктах Microsoft. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие оперативного устранения или принятия компенсирующих мер. Они либо уже активно эксплуатируются злоумышленниками, либо могут быть использованы ими в ближайшее время. Чтобы определить трендовые уязвимости, эксперты Positive Technologies собирают и анализируют информацию из различных источников: баз уязвимостей и эксплойтов, бюллетеней безопасности вендоров, социальных сетей, блогов, телеграм-каналов, публичных репозиториев кода. Выявлять такие недостатки в инфраструктуре компании помогает система управления уязвимостями MaxPatrol VM, в которую информация о трендовых уязвимостях поступает в течение 12 часов с момента их появления.

Уязвимость механизма автоматического обновления программного комплекса ViPNet Client PT-2026-19 (BDU:2026-09885, CVSS — 9,0)

По данным компании, программные решения ViPNet обеспечивают защиту более 10 млн рабочих мест по всему миру.

В случае успешной эксплуатации уязвимости злоумышленник может нарушить целостность среды функционирования, повысить привилегии в системе атакуемого узла и выполнить на нем произвольный код.

Проблема связана с транспортным протоколом MFTP, используемом клиентами ViPNet для обмена файлами. Для эксплуатации уязвимости атакующему необходимо получить контроль над узлом с установленным ViPNet Administrator. Далее злоумышленник может отправить специально подготовленный файл-конверт, имитирующий легитимное обновление ПО, внутри которого находится вредоносная библиотека wtsapi32.dll. Она загружается службой обновления ПО ViPNet при помощи подмены системного файла (использование техники DLL Hijacking) и техники Path Traversal, позволяющей записывать файл не в ту папку, для которой он предназначен.

Эксплуатация уязвимости была обнаружена и описана специалистами экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC).

Для того, чтобы защититься, необходимо обновить ПО ViPNet Client на узлах с управляющим ПО ViPNet Client 4 до версии 4.5.3 (сборка 65211) или выше — для сертифицированной сборки и ViPNet Client 4 до версии 4.5.5 (сборка 24749) или выше — для релизной сборки, а также ViPNet Administrator до версии ViPNet Administrator 4 (4.6.11.5114) — обновление только для версии Administrator 4.6.11).

В случае невозможности обновления рекомендованы следующие меры: остановить службу ViPNet система обновления; отключить службу на каждом узле, где она установлена; запретить автоматический запуск.

Уязвимости в Microsoft SharePoint Server, перечисленные ниже, затрагивают все поддерживаемые локальные версии SharePoint Server, включая Subscription Edition, SharePoint Server 2019 и SharePoint Server 2016.

Уязвимость, связанная с повышением привилегий в Microsoft SharePoint Server PT-2026-58260 (CVE-2026-56164, CVSS — 9,8)

Microsoft предупредила, что уязвимость уже использовалась в реальных атаках. Bleeping Computer сообщили: уязвимость могла эксплуатироваться в ходе июльской атаки на Федеральное управление информатики и телекоммуникаций Швейцарии, в результате которой было скомпрометировано около 200 пользовательских и технических учетных записей. Атакованная организация сообщила, что злоумышленники использовали уязвимости SharePoint из июльского Microsoft Patch Tuesday, однако конкретные идентификаторы CVE они не назвали.

Уязвимость связана с отсутствием аутентификации для критически важной функции: неаутентифицированный атакующий может удаленно повысить привилегии без взаимодействия с пользователем. Полученный доступ позволяет развивать атаку и загружать вредоносные программы на скомпрометированные серверы.

Уязвимость, связанная с удаленным выполнением кода в Microsoft SharePoint Server PT-2026-58284 (CVE-2026-58644,CVSS — 9,8)

Microsoft сообщила о том, что уязвимость уже эксплуатировалась в реальных атаках. В результате успешной эксплуатации уязвимости злоумышленник с правами не ниже владельца сайта (site owner) способен удаленно выполнить произвольный код на сервере, что может привести к его полной компрометации: утечке корпоративных документов и данных, их модификации или удалению, компрометации доступных серверу учетных данных и дальнейшему проникновению злоумышленника во внутреннюю инфраструктуру организации.

Уязвимость, связанная с повышением привилегий, в ядре Microsoft Windows PT-2026-47906 (CVE-2026-42980, CVSS — 7,8)

Согласно данным The Verge, опасность потенциально затрагивает около миллиарда устройств. Последствия могут коснуться всех пользователей устаревших версий Windows, таких как Windows 7 и Windows 8, а с октября 2025 г. — и Windows 10.

Эксплуатация недостатка безопасности позволяет локальному злоумышленнику, имеющему права обычного пользователя, повысить привилегии до уровня SYSTEM. Это означает, что в случае успеха преступник может получить полный контроль над уязвимой системой.

Для того, чтобы защититься, пользователям необходимо установить обновления безопасности, которые представлены на официальных страницах Microsoft, для устранения CVE-2026-56164, CVE-2026-58644 и CVE-2026-42980. Также для CVE-2026-56164 в качестве меры предосторожности перед выпуском патча Microsoft рекомендует включить интерфейс проверки на вредоносный код (Antimalware Scan Interface, AMSI) для каждого веб-приложения SharePoint и, где возможно, выбрать полный режим анализа тела запросов (Request Body Scan = Full).