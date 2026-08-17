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«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Password Manager для бизнеса

«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Password Manager (KPM) для бизнеса — решение для безопасного управления паролями сотрудников. Оно помогает снизить риски утечек учётных данных, повысить уровень контроля над доступами и обеспечить удобную работу пользователей с корпоративными сервисами. Решение подходит как для среднего, так и для крупного бизнеса, независимо от отрасли. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Пароли — одна из базовых мер защиты, однако человеческий фактор может повлиять на безопасность: люди не всегда создают достаточно сложные и уникальные комбинации. По данным сервиса Kaspersky Digital Footprint Intelligence за 2026 г., у 37% пользователей хотя бы один пароль — это повторение уже использованного варианта, в котором просто заменили заглавные буквы на строчные или наоборот. Ещё 13% добавили к уже имеющемуся паролю год, а 17% — один спецсимвол. Помимо этого, комбинации не всегда отличаются разнообразием. Например, у 39% пользователей хотя бы один пароль состоит только из цифр, а у 31% — только из символов английского алфавита. При этом, по данным глобального отчёта «Анатомия ландшафта киберугроз» от экспертов центра сервисов по кибербезопасности «Лаборатории Касперского», в 2025 г. четверть атак на организации начиналась именно с компрометации учётных данных.

Снизить риски для организаций помогают автоматизированные инструменты. Новое решение Kaspersky Password Manager для бизнеса позволяет централизованно управлять паролями на протяжении всего их жизненного цикла. С его помощью можно генерировать сложные пароли: сотрудникам не придётся каждый раз самостоятельно придумывать комбинации для разных сервисов, в том числе, когда приходит время их обновить. При этом пользователям не нужно запоминать большое количество паролей — только один мастер-пароль для входа в программу. Уже используемые пароли можно проверять на надёжность и наличие утечек — чтобы при необходимости быстро их поменять. Кроме того, KPM помогает не только придумывать сложные пароли, но и безопасно хранить в зашифрованном виде пароли, коды второго фактора (ТОТР), ключи доступа, а также, например, корпоративные документы и данные банковских карт. Это снижает риск утечки конфиденциальной информации.

Организациям Kaspersky Password Manager для бизнеса позволяет контролировать соблюдение парольных политик, а также разграничивать права доступа для сотрудников в зависимости от их роли — например, запрещать доступ к определённым действиям или настройкам.

«Пароли остаются одной из базовых мер защиты. Но чтобы это действительно имело эффект, необходимо использовать длинные и сложные комбинации, а также регулярно их обновлять. В потоке рабочих задач сотрудники не всегда могут уделить этому достаточно внимания, кроме того, им может быть трудно самостоятельно придумывать сложные комбинации и их запоминать. В помощь организациям мы запустили решение Kaspersky Password Manager для бизнеса, которое помогает централизованно управлять паролями сотрудников. Оно позволяет повысить уровень защиты конфиденциальных данных, а также обеспечить безопасное использование корпоративных сервисов. Кроме того, его использование упрощает работу с паролями для самих сотрудников, что поможет им сосредоточиться на действительно важных задачах», — сказал Алексей Тодираш, старший менеджер по продукту в «Лаборатории Касперского».

«Чтобы обезопасить аккаунты, важно использовать разнообразные и уникальные пароли, а не одну комбинацию для всех сервисов. Ведь если злоумышленник подберёт пароль к одному из них, то автоматически получит доступ и ко всем остальным. Тем не менее, пока ещё достаточно много тех, кто использует одну и ту же комбинацию. По данным Kaspersky DFI за 2026 г., в среднем одинаковый пароль используется на двух и более ресурсах. Это создаёт серьёзные риски безопасности, поскольку злоумышленникам будет легче получить несанкционированный доступ к интересующим их ресурсам в случае компрометации одного из паролей», — отметил Андрей Берестянский, старший разработчик сервиса Digital Footprint Intelligence.

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