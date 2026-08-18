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Avanpost DS Pro интегрирован с подсистемой гранулярного восстановления Granulex

Российский вендор в области безопасности идентификационных данных Avanpost и ГК «МД Информационные Системы» (МДИС), разработчик линейки продуктов Granulex для защиты и восстановления LDAP-каталогов, объявили о совместимости и корректной интеграции своих ключевых продуктов: службы каталогов Avanpost DS Pro версии 1.10 и решения для гранулярного восстановления данных Granulex Recovery версии 1.5.0. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Служба каталога – один из ключевых элементов корпоративной инфраструктуры: от нее зависит непрерывность деятельности организации, доступ пользователей к рабочим станциям, внутренним системам, приложениям и другим ИТ-ресурсам. В классическом сценарии при ошибке или сбое каталога его восстановление из резервной копии происходит целиком. Это может затронуть работающие сервисы и привести к простою в работе пользователей.

Совместимое решение Avanpost и Granulex закрывает одну из самых болезненных задач крупных инфраструктур: как быстро исправить ошибку в каталоге, не останавливая сервис и не откатывая всю базу целиком. Granulex Recovery позволяет администраторам восстанавливать отдельные объекты LDAP-каталога и их атрибуты – пользователей, группы, членство в группах, параметры политик, контактные данные и другие элементы – без остановки службы каталога и прерывания работы пользователей.

Ценность для заказчиков

Интеграция Avanpost DS с Granulex Recovery создает среду для защиты критически важных данных каталога в российских Linux-инфраструктурах, дает значимый экономический эффект и минимизацию риска бизнес-потерь. Точечное восстановление объектов каталога занимает 2-5 минут вместо средних 4-6 часов для традиционного сценария. Простой службы каталога и зависимых систем исключается, что сохраняет миллионы рублей для крупных предприятий.

Восстановление перестает быть аварийной процедурой «все или ничего». Если в результате ошибки у 10 тыс. пользователей был удален или некорректно изменен атрибут «телефон», Granulex Recovery позволяет восстановить только этот атрибут, не затрагивая остальные данные пользователей и не прерывая работу каталога.

О продуктах

Avanpost DS – российская служба каталогов, предназначенная для централизованной аутентификации и авторизации пользователей, управления пользователями и компьютерами в иерархической структуре. В основе продукта лежат высокопроизводительный LDAP-каталог собственной разработки и центр распространения ключей Kerberos. Avanpost DS ориентирован на Linux-инфраструктуры и позволяет комфортно замещать Microsoft Active Directory в рамках импортозамещения. Ядро системы написано на языке GoLang и не зависит от Open Source-компонентов, а продукт совместим с большинством российских дистрибутивов Linux, включая Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и др.

Granulex Recovery – флагманский продукт линейки Granulex, предназначенный для быстрого обнаружения и исправления логических ошибок в LDAP-каталоге. Решение поддерживает автоматическое и ручное резервное копирование, сравнение резервной копии с текущим состоянием каталога и выборочное восстановление объектов и атрибутов. Продукт включен в реестр российского ПО и уже подтвердил совместимость с ведущими российскими доменными средами, включая Microsoft Active Directory, FreeIPA, Samba DC, ALD Pro, «Альт Домен», «Ред Адм» и Avanpost DS. Таким образом, с выходом поддержки Avanpost DS линейка Granulex охватывает все основные LDAP-каталоги, представленные на российском рынке, предоставляя администраторам готовое универсальное средство для защиты и восстановления любых доменных инфраструктур.

Планы развития

Стороны продолжат развитие интеграции. В ближайших планах ГК МДИС: версия 2.0.0 – расширенная функциональность: резервное копирование и восстановление групповых политик, правил HBAC, правил SUDO, парольных политик, учетных записей компьютеров, объектов DNS – релиз в IV квартале 2026 г.

Дмитрий Закорючкин, директор по продукту Avanpost: «Совместимость Avanpost DS с Granulex Recovery — закономерный шаг в развитии экосистемы российских решений для управления идентификационными данными. Наши заказчики, строящие ИТ-инфраструктуру на базе Avanpost DS, получают надежный инструмент для защиты каталога. Мы ценим партнерство с ГК МДИС и уверены, что совместные усилия позволят нам предложить рынку еще более функциональные решения в будущем».

Роман Каляпичев, руководитель группы разработки Granulex (ГК МДИС): «Хочу отметить прекрасную производительность сервиса каталога Avanpost DS – при выполнении любых операций (модификации, перемещения, удаления объектов, работы со ссылочными атрибутами – перемешивание объектов между группами) все просто "летает". И столь же высокую производительность и стабильность демонстрирует Granulex Recovery при работе с Avanpost DS – резервное копирование, сравнение, дифференциальные отчеты, восстановление объектов и атрибутов выполняются быстро и надежно. Наше партнерство с Avanpost открывает перед заказчиками новые возможности для построения отказоустойчивой инфраструктуры».

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