«Лаборатория Касперского»: каждый второй родитель обсуждает с детьми правила безопасного использования нейросетей

Нейросети становятся привычным инструментом для детей, в том числе в учёбе, однако правила безопасного обращения с ними обсуждают в семье далеко не всегда. Согласно отчёту «Взрослые и дети в интернете», больше половины родителей (55%) уже говорили с детьми о безопасном использовании ИИ. Среди тех, кто пока этого не сделал, 40% признаются, что сами недостаточно хорошо разбираются в этом вопросе. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

По данным опроса, матери (61%) активнее отцов (47%) обсуждают с детьми правила использования нейросетей. Если родители знают, что ребёнок пользуется ИИ, они гораздо чаще затрагивают тему безопасности (67%), чем те, кто об этом не осведомлён (30%). При этом среди тех, кто ещё не касался этой темы, каждый пятый полагает, что его ребёнок уже обладает нужными знаниями.

Чат-бот — не лучший друг. Чаще всего взрослые объясняли детям, что в нейросети нельзя загружать личные и конфиденциальные данные (67%), делиться фотографиями и видеозаписями (56%), а также что пользоваться следует только официальными и проверенными сервисами (56%).

По мнению экспертов «Лаборатории Касперского», ребёнок может воспринимать беседу с чат-ботом как приватный разговор и считать ИИ надёжным собеседником, которому можно рассказать о себе, своей семье, школе или личных переживаниях. Однако запросы и диалоги могут сохраняться сервисом, а в зависимости от его настроек и политики конфиденциальности — использоваться для улучшения моделей. Именно поэтому необходимо объяснять детям, что не стоит делиться с умными чат-ботами своим именем, домашним адресом, номером телефона, документами и другой личной информацией. Такие же правила действуют и в отношении других людей: нельзя загружать чужие фотографии, сообщения или документы без разрешения владельца.

ИИ в учёбе: помощник, а не исполнитель. С началом учебного года дети могут начать активно использовать нейросети в учёбе: просить объяснить сложную тему, сгенерировать идеи для эссе, проверить текст, решить домашнюю задачу или подготовить презентацию. Однако, когда ребёнок с помощью ИИ может за считаные секунды получить готовое сочинение или решение задачи, возникает соблазн выдать сгенерированный результат за свою работу, не вникая в суть полученного ответа. Родителям стоит вместе с детьми договориться о правилах: нейросеть может помочь объяснить тему, предложить план, привести примеры или задать тренировочные вопросы — но не выполнять всё задание.

«Галлюцинации ИИ». Одна из самых распространённых ошибок — относиться к сгенерированному ответу как к результату выдачи поисковой системы или мнению эксперта. На самом деле языковая модель формирует ответ на основе закономерностей, выявленных в данных, на которых она обучалась, и предоставленного ей контекста. При этом убедительно звучащий ответ не обязательно будет достоверным: нейросеть может перепутать факты, выдумать источник, сослаться на несуществующее исследование или уверенно описать событие, которого никогда не было. Такую подмену информации часто называют «галлюцинацией ИИ». Детям стоит запомнить правило: чем важнее вопрос, тем тщательнее нужно проверять ответ.

«ИИ может стать ценным инструментом для обучения ребёнка, если использовать его для изучения темы, проверки понимания учебного материала или доработки черновика сочинения — но не для того, чтобы заменить собственную работу. Главное — научиться не принимать каждый сгенерированный ответ ИИ за чистую монету. На первый взгляд он может звучать правдиво, но при этом содержать выдуманные факты, ложные ссылки или ошибочные рассуждения, — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности в «Лаборатории Касперского». — Родители могут помочь, поощряя детей сверять важную информацию с учебниками и надёжными источниками, объяснять ответ своими словами и обращаться за помощью, если что-то кажется неясным. Такие привычки помогут детям извлекать пользу из ИИ и одновременно развивать навыки критического мышления, которые пригодятся им не только в течение учебного года, но и на протяжении всей жизни».

Родители могут потренироваться с детьми в начале учебного года: вместе разобрать ответ нейросети на домашнее задание, проверить источники и обсудить, какие части текста, выданного ИИ, являются полезными, где в них есть неточности и что стоит переписать.

Помимо правил безопасного и ответственного использования ИИ, важно соблюдать и базовые правила цифровой безопасности. Чтобы защитить себя и детей в Сети, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно; для защиты аккаунтов от взлома придумывать сложные пароли, которые содержат минимум 12 знаков: большие и маленькие буквы, цифры, спецсимволы; скачивать приложения только из официальных источников, обновлять их — и ни в коем случае не скачивать файлы от незнакомцев в мессенджерах, особенно с расширением .apk; установить на все используемые устройства надёжные защитные решения, которые помогут обнаружить фишинговые страницы, вредоносные файлы и другие онлайн-угрозы; вместе с ребёнком проверить настройки приватности и оценить, какой объём личной информации виден посторонним, а также научить скрывать эти данные.