«Лаборатория Касперского»: число критических уязвимостей во втором квартале 2026 года выросло более чем на треть

Широкомасштабное внедрение ИИ в процессы разработки приложений и поиска проблем безопасности приводит к росту количества обнаруженных уязвимостей в программном обеспечении по всему миру. Согласно отчету* «Лаборатории Касперского», число выявленных критических брешей во II квартале выросло на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — до 2,7 тыс. Всего в I полугодии 2026 г. было найдено 5,2 тыс. таких уязвимостей (по сравнению с январем-июнем 2025 г. это количество увеличилось на 47%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новые классы уязвимостей. Благодаря ИИ исследователи безопасности со всего мира смогли проанализировать масштабные массивы ранее не изученного кода, обнаружить новые поверхности атак и выявить целые классы уязвимостей, которые оставались незамеченными на протяжении десятилетий. В частности, раскрыт целый ряд брешей в ядре операционной системы Linux (под общим названием DirtyFrag), которые позволяют злоумышленникам повышать свои привилегии внутри ОС.

Лазейка для злоумышленников. Специалисты «Лаборатории Касперского» также выделили два значимых тренда.

Исследователи безопасности все чаще публикуют описания эксплойтов к еще не закрытым уязвимостям, не дожидаясь выхода патчей. Это даёт злоумышленникам преимущество: у разработчиков ПО практически не остаётся времени на исправление ошибок, а у компаний — на их своевременное устранение.

Во II квартале 2026 г. злоумышленники стали активнее использовать уязвимости в сложных целевых атаках сразу после публикации брешей, что существенно повышает риски для организаций и подчёркивает необходимость ускорять процессы выявления ошибок в программных продуктах.

«Текущая динамика демонстрирует, насколько критично сокращается окно возможностей для устранения уязвимостей: исследователи всё чаще публикуют эксплойты до выхода патчей, а злоумышленники почти моментально задействуют их в сложных целевых атаках. В таких условиях управление уязвимостями становится важной необходимостью — при этом недостаточно их обнаруживать, а нужно знать, какие из них устранять в первую очередь. Этим требованиям соответствует решение Kaspersky Vulnerability Management, которое находит слабые места в ИТ-инфраструктуре организации, приоритизирует их с учётом реальных рисков и за счет экосистемного подхода позволяет закрыть бреши до наступления инцидентов», — сказал Александр Колесников, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

* Отчет содержит статистику об эксплойтах и уязвимостях за второй квартал 2026 г. из базы знаний «Лаборатории Касперского», в которую входят данные из базы CVE, а также из GitHub Advisory (GHSA) и российской базы BDU.