Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Новая версия стилера MacSync похищает пароли и данные криптокошельков пользователей macOS

Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили обновленный вариант стилера MacSync, нацеленного на устройства под управлением macOS. Вредоносное ПО появилось в 2024-2025 гг. как ответвление стилера AMOS, однако с тех пор значительно изменилось. Новая версия, обнаруженная в сентябре 2026 г., использует более сложную многоэтапную цепочку заражения. В результате на устройство устанавливаются стилер, предназначенный для кражи паролей, криптовалюты и конфиденциальных данных пользователей, и бэкдор, который предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к зараженному устройству. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Начало атаки. Исходный вредоносный файл может попасть на устройство в результате загрузки зловреда, замаскированного под приложение, которое хотел скачать пользователь, — например, сервис для совместной работы над документами или криптовалютный кошелек. Этот файл запускает цепочку последующих загрузок и манипуляций на устройстве. В некоторых случаях один из компонентов размещался в общедоступной записи календаря iCloud в формате *.ics. В результате заражения на устройство устанавливаются ключевые компоненты MacSync: стилер и бэкдор.

Как отображается и что крадет стилер. После установки стилер, маскируясь под приложение, которое хотел скачать пользователь, запрашивает пароль администратора. Если его ввести, появляется фейковое уведомление о том, что приложение повреждено, с предложением переместить его в корзину. Обычно macOS действительно отображает такое уведомление, когда пользователь пытается запустить реально поврежденное приложение, однако в этом случае уведомление сгенерировано вредоносным ПО и по факту в корзину ничего не переносится. Cтилер остается на устройстве и собирает историю просмотров в браузере, cookie-файлы, сохраненные логины и пароли, данные приложений криптокошельков, мессенджера Telegram. Также он собирает список установленных приложений, информацию о модели устройства и его аппаратном обеспечении, настройки SSH, ZSH и другую информацию.

Как отображается и что делает бэкдор. Еще один компонент MacSync — бэкдор — маскируется под легитимный Finder, стандартный файловый менеджер macOS. Одна из его функций — возможность удаленно установить в браузере на зараженном устройстве любое расширение, наиболее вероятная цель которого — кража криптовалюты. Кроме того, злоумышленники также могут заменить легитимное приложение криптокошелька Ledger на вредоносное, собирать системную информацию или отдельные файлы пользователя и выполнять произвольный код.

«Новая версия стилера MacSync значительно отличается от предыдущих модификаций усложненной цепочкой заражения и внедрением новых функций. Злоумышленники постоянно адаптируют методы социальной инженерии, которые позволяют им получать первоначальный доступ к устройству жертвы, поэтому важно проявлять бдительность при установке новых приложений, особенно если разработчик не вызывает доверия. Мы рекомендуем всегда проверять, действительно ли загружаемое приложение принадлежит оригинальному разработчику, а также удостоверяться в его надежности, обращаясь к проверенным источникам. Пароль администратора — это один из ключевых элементов защиты конфиденциальных и учетных данных на устройстве, поэтому будьте особенно внимательны, когда приложения запрашивают его», — сказал Сергей Пузан, эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности.

Решения «Лаборатории Касперского» детектируют и блокируют угрозы семейства MacSync.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

Хакеры выкрали данные из правительственных сетей Берлина. Власти платить выкуп отказались

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

Хакеры развернули сеть из 120 тысяч фальшивых магазинов, чтобы воровать данные кредитных карт

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще