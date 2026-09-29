«Галс-Девелопмент» защищает данные и сетевой трафик на базе решений «Солара»

Технологии «Солара» обеспечивают безопасность конфиденциальной информации московского девелопера «Галс-Девелопмент» – данных около 700 сотрудников в офисах застройщика, а также сотрудников генподрядчиков на стройплощадках. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

В 2022 г. компания привлекла ГК «Солар» как технологического партнера в сфере защиты данных на базе DLP-системы Solar Dozor, а год спустя интегрировала SWG-систему Solar webProxy для защиты сетевого трафика в комбинации с решением класса NGFW другого вендора.

Девелопер располагает биометрической системой Face ID на стройплощадках, применяет специализированные средства индивидуальной защиты с интеллектуальными модулями для рабочих, роботизированные машиномеханизмы, а также цифровой строительный контроль. Экосистему цифровых решений для стройки дополняют интеллектуальные технологии эксплуатации коммерческой и жилой недвижимости: единый диспетчерский центр управления недвижимостью, роботизированные решения для уборки помещений и доставки грузов внутри здания, цифровой секретарь, робот-консьерж, а также различные сервисы, доступные в мобильном приложении или в личном кабинете арендатора.

Подобный большой объем трафика, связанного с персональной и чувствительной информацией, требует развитой инфраструктуры для защиты данных и сетевого трафика. Массовое внедрение ИИ-сервисов в бизнес-процессы делает эту задачу еще более актуальной для команд по информационной безопасности российских компаний. «Галс-Девелопмент» использует как решения собственной разработки, так и технологии «Солара», которые обеспечивают защиту в стандартных и новых каналах трафика – диалог с LLM и действия ИИ-агента.

Solar Dozor работает в режиме копии трафика, не мешая бизнес-процессам. Система анализирует корпоративные каналы коммуникации и передачу данных, выявляет признаки нарушений политик безопасности и подозрительную активность сотрудников, а также позволяет восстановить последовательность событий при разборе инцидентов.

«В девелопменте клиентская база — ключевой актив, основа будущих продаж и капитализации. Утечка данных о покупателях открывает конкурентам доступ к нему, что потенциально может привести к потере клиентов. Поэтому защита данных — это стратегическая инвестиция в сохранение стабильной позиции на рынке. Мы используем DLP-систему для расследований инцидентов, связанных с выходом данных за периметр компании. Таким образом мы находим и устраняем источник потенциальной утечки информации, а сотрудникам предлагаем повторно пройти обучение по политикам информационной безопасности. Систему также используем для внутренних расследований по запросу от топ-менеджмента и службы безопасности», — сказал Никита Насонов, начальник управления информационной безопасности «Галс-Девелопмент».

Компания также планирует усилить возможности Solar Dozor функционалом модуля Solar DCAP. Он будет использоваться для защиты критически важных данных, обеспечит поиск информации внутри файловых хранилищ, сегментации и дальнейшее администрирование доступа согласно новому регламенту о конфиденциальной информации.

В 2023 г. «Галс-Девелопмент» внедрил SWG-систему Solar webProxy для инспекции шифрованного трафика, сегментации доступа пользователей в интернет и блокировки запросов, которые нарушают политики безопасности. Ранее в инфраструктуре информационной безопасности компании не было средств защиты информации подобного класса: контроль трафика обеспечивал межсетевой экран. Внедрение Solar webProxy снизило нагрузку на решение NGFW и повысило уровень сетевой безопасности.

Компания использует модуль фильтрации и проксирования Сore, который позволяет гранулярно управлять политиками веб-доступа и применять разные правила в зависимости от пользователя, группы или интернет-ресурса. Его возможности усиливает модуль категоризации и оценки веб-ресурсов webCat, который помогает отличать легитимные сайты от нежелательных и потенциально опасных и оперативно ограничивать доступ к ним. За счет этого политика доступа становится гибким инструментом управления веб-трафиком с учетом контекста и рисков. SWG-система работает в «разрыве» трафика и контролирует весь пользовательский поток. По топологии «звезда» этот поток собирается со всех объектов, включая стройплощадки, и сводится в центральный офис. Вместе Solar Dozor и Solar webProxy формируют единый контур кибербезопасности для всей компании.

В периметре компании SWG-система блокирует доступ к внешним ИИ-сервисам. При этом девелопер не стал полностью запрещать генеративные модели: для сотрудников развернута собственная LLM. Доступ к ней организован через внутренний шлюз с токенизацией и анонимайзером, который скрывает чувствительные данные от языковой модели.

«Главная опасность публичных ИИ-сервисов в том, что после отправки данные становятся частью внешней среды, и отследить их дальнейший путь невозможно. В традиционных каналах утечка носит точечный характер — факт, получателя и содержимое удается установить. Solar webProxy мы внедрили в 2023 г., до того, как подобные инструменты вошли в повседневную практику бизнеса. Сейчас, когда угрозы от искусственного интеллекта стали реальностью для бизнеса, нам не пришлось экстренно интегрировать сторонние решения или перестраивать архитектуру. Мы планируем привлечь в нашу разработку и техподдержку вендора, чтобы выстроить связку SWG и DLP-систем. Так мы усилим мониторинг трафика и пользовательских запросов, которые будут еще одним источником аналитики для SOC. При этом мы не останавливаем бизнес-процессы и не увеличиваем операционные затраты», — сказал Никита Насонов.

«Галс-Девелопмент» сформировал экосистему решений для всего жизненного цикла девелопмента – от проектирования до строительства и эксплуатации. Защита всех этих данных сейчас неразрывно связана с рисками ИИ-угроз. За четыре года сотрудничества компания создала инфраструктуру, которая может быть масштабирована для работы с новыми сценариями защиты бизнеса от последствий некорректного применения ИИ. Такой опыт формирует востребованные практики защиты от ИИ-угроз и обогащает нашу экспертизу как вендора в развитии технологий для защиты ИИ и от ИИ», — отметил Иван Вассунов, директор центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».