Positive Technologies перешла на собственный антивирус MaxPatrol EPP

Компания Positive Technologies защищает инфраструктуру от массовых и известных кибератак с помощью MaxPatrol EPP, проверяя результативность технологии на себе. Антивирус вместе с продуктом для защиты от целевых кибератак MaxPatrol EDR обеспечивает безопасность корпоративных устройств и серверов на базе различных ОС, оставаясь незаметным для сотрудников. Переход со стороннего решения позволил повысить стабильность работы устройств, уменьшив нагрузку на процессор и на 20% снизив потребление оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В 2025 г. департамент информационной безопасности Positive Technologies начал внедрять комплексную защиту конечных устройств — от сбора телеметрии до противодействия массовым и целевым атакам. Используемое ранее стороннее антивирусное ПО не закрывало задачи в полном объеме и не соответствовало запросам вендора. Новый инструмент должен был покрывать серверы и рабочие станции с разными операционными системами, включая российские, одинаково эффективно защищать офисных и удаленных сотрудников, а также автоматически реагировать на угрозы.

Среди других приоритетов были сокращение нагрузки на вычислительные ресурсы и на аналитиков SOC, гибкая настройка, возможность использовать собственные базы образцов вредоносного ПО и меры реагирования на различные типы атак. Кроме того, решение должно было бесконфликтно функционировать в экосистеме Positive Technologies, в частности с песочницей PT Sandbox (анализирует файлы), с PT Fusion (предоставляет непрерывно обновляемые данные об угрозах), с MaxPatrol VM (контролирует уязвимости и конфигурации ИТ-систем) и MaxPatrol SIEM (коррелирует события ИБ).

С 2024 г. основным инструментом компании для обнаружения сложных и целевых атак и реагирования на конечных устройствах были агенты MaxPatrol EDR. Когда был разработан собственный продукт для защиты от массовых кибератак — MaxPatrol EPP, департамент ИБ принял решение внедрить его, рассчитывая усилить киберустойчивость с за счет синергии технологий. Оба продукта входят в комплексное решение для защиты конечных устройств MaxPatrol Endpoint Security. В числе преимуществ — быстрая адаптация к отраслевой специфике Positive Technologies как вендора в сфере ИБ, возможность доработки напрямую с командой R&D и высокая скорость запуска. MaxPatrol EPP управляется тем же агентом, что и уже развернутый MaxPatrol EDR, — следовательно, на устройства необходимо доставить лишь один новый модуль.

От старта пилотного проекта на ограниченном количестве компьютеров до полной миграции компании с внешнего антивируса прошел год. Сам переход на MaxPatrol EPP длился всего две недели. Важно было быстро заместить средство защиты, не оставив рабочие станции даже на день уязвимыми. Помимо этого, задачу усложняла среда Positive Technologies: экземпляры вредоносного ПО либо похожие на них программы хранятся на устройствах большинства сотрудников из-за их профессиональной деятельности. Ожидалось, что ложных срабатываний будет значительно больше, чем обычно, — и это подтвердилось на пилотных испытаниях. Департамент ИБ заранее продумал порядок внедрения, а в группу из 200 добровольцев включил разработчиков смежных продуктов, специалистов подразделений ИТ, ИБ и антивирусной лаборатории PT Expert Security Center, которые чаще других взаимодействуют с вредоносами, изучая их на своих ноутбуках. После того как были разобраны типичные ложные срабатывания и инциденты, увеличено число участвующих команд, проведена работа с исключениями и доработана логика обнаружения угроз и реагирования, MaxPatrol EPP полноценно развернули в инфраструктуре.

Сейчас антивирус установлен на 2,4 тыс. корпоративных устройств, на 900 серверах развернуты агенты MaxPatrol EDR. События собираются централизованно — из внутренней сети и с устройств удаленных пользователей (за пределами периметра). Из единой консоли комплексного решения MaxPatrol Endpoint Security аналитики дистанционно изолируют узлы от сети, завершают подозрительные процессы, выполняют команды, управляют активами и мгновенно противодействуют киберугрозам. Ежедневные операции подразделения ИБ не затрудняют сотрудникам работу, а MaxPatrol EPP функционирует на компьютерах абсолютно незаметно. Компания избавилась от дублирования обращений к системным ресурсам благодаря единому агенту для антивируса и EDR-решения. В результате перехода к технологиям одного вендора потребление оперативной памяти сократилось на 20%, уменьшилась нагрузка на диск, на процессор и серверные компоненты.

«Мы выстраиваем киберустойчивость Positive Technologies на тех же продуктах, которые предлагаем рынку. Проверяя их на себе, мы отвечаем за их работу собственной инфраструктурой. Ответственность и измеримые показатели защищенности — это составляющие результативного подхода к кибербезопасности. Мы опробовали MaxPatrol EPP и MaxPatrol EDR в многочисленных сценариях, на реальном трафике и при разной нагрузке и наблюдали, как с технологическим развитием продуктов снижалось число ложных срабатываний, как обеспечивался баланс защиты и удобства эксплуатации, как появлялись новые механизмы выявления атак и другие функциональные возможности. Сегодня это комплексный и предсказуемый инструмент защиты, который выполняет сразу несколько задач команды ИБ», — отметила Ирина Телехина, руководитель направления развития и контроля ИБ, Positive Technologies.

Positive Technologies продолжает совершенствовать антивирус на основе отзывов департамента ИБ и клиентов. Самые частые предложения и сценарии включаются в дорожную карту. Например, опыт применения продукта в собственной инфраструктуре со сложной средой показал, где необходимы более тонкая настройка, в том числе для отдельных устройств, и гибкая работа с исключениями. Эти доработки уже реализованы в новой версии.