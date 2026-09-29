Сколько стоит «положить» сайт: цена организации DDoS-атаки на заказ начинается от $30

Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence проанализировали более 250 тыс. публикаций в даркнете и дипвебе, связанных с DDoS-активностью, и выявили почти 150 действующих поставщиков таких услуг. В исследовании «DDoS-экономика: сколько стоит «положить» сайт» специалисты проанализировали, как устроен этот сегмент теневого рынка, что предлагают злоумышленники, какие цены устанавливают и как привлекают «клиентов». Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как организуют DDoS-атаки. Есть три основных подхода: разово на заказ, по модели DDoS-as-a-Service (по подписке) или с использованием собственной инфраструктуры. В первых двух случаях злоумышленники обращаются к сторонним поставщикам, которые предоставляют необходимые ресурсы. В третьем — делают все самостоятельно, используя свои инструменты и инфраструктуру.

Цена запуска DDoS-атаки. Стоимость проведения DDoS-атаки на заказ продолжительностью от 1 до 30 дней определяется индивидуально и может варьироваться от $30 до $2000. Цена зависит от цели злоумышленников, а также от длительности и мощности операции. Обычно в объявлениях предлагают провести краткосрочную пробную атаку, чтобы «заказчик» мог оценить работоспособность сервиса перед тем, как оплатить более масштабную кампанию. Ее стоимость составляет около $10, но некоторые злоумышленники предоставляют тестирование бесплатно.

Модель по подписке предполагает постоянный доступ к инструментам для проведения атак — вместо оплаты отдельной атаки. Подписка обычно действует 30 дней и позволяет запускать операции длительностью от 1 минуты до 48 часов. Стоимость варьируется от $1 до $30 тыс. в месяц в зависимости от методов, длительности и числа одновременных атак.

Приток новых поставщиков DDoS-услуг. В среднем поставщик DDoS-атак активен 2,5 года, а самые опытные участники — уже около 10 лет. До 2022 г. новых игроков появлялось немного, но в 2023 г. их число заметно выросло. Тенденция сохраняется и сейчас: только за I квартал 2026 г. специалисты обнаружили 16 новых злоумышленников. Если темпы сохранятся, за весь 2026 г. их число будет минимум на 25% выше, чем в 2025 г.

«DDoS-атаки стали более доступным инструментом для злоумышленников во многом потому, что такие услуги недороги и их легко приобрести. В некоторых случаях стоимость запуска атаки может быть ниже годовой подписки на онлайн-кинотеатр или даже сопоставима с ценой чашки кофе. Для компаний это означает, что готовность к DDoS-атакам должна быть частью базового планирования стратегии кибербезопасности. Не менее важно понимать рынок, стоящий за ними, поскольку эффективная защита начинается с более четкого понимания ландшафта угроз», — сказала Ксения Кудашева, аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

Чтобы усилить защиту от данной угрозы, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

внедрять специализированные корпоративные решения для комплексной защиты от DDoS-атак, обеспечивающие анализ сетевого трафика и очистку на уровне провайдера;

использовать комплексные сервисы, которые позволяют отслеживать цифровой след и выявлять риски для организаций;

предоставлять ИБ-специалистам свежую информацию о новейших тактиках, техниках и процедурах злоумышленников (TTPs);

регулярно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников;

применять решение для комплексной защиты всей ИТ-инфраструктуры.