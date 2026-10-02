InfoWatch Data Protector защитит данные и права доступа к ним

Линейку продуктов по защите данных ГК InfoWatch дополнил InfoWatch Data Protector. Разработка предназначена для защиты учетных записей пользователей и администраторов, а также данных, хранящихся «в покое» на рабочих станциях пользователей и серверах компании. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

InfoWatch Data Protector — это инструмент аудита прав и данных для ИБ-подразделений и администраторов служб каталогов. Для анализа содержимого данных продукт использует запатентованную технологию ГК InfoWatch — потоковую кластеризацию данных, которая позволяет проанализировать все данные в компании без предварительной настройки политик и обеспечивает недостижимую прежде стопроцентную видимость данных. Это позволяет локализовать хранение наиболее важных для компании данных и повысить эффективность управления рисками.

Поскольку доступ к данным в ИТ-инфраструктурах предоставляется через службы каталогов, InfoWatch Data Protector проводит аудит доступа: система анализирует, кто имеет доступ к данным, кто администрирует системы и может менять права пользователям. Аудит опирается на несколько независимых источников и отслеживает все изменения в службе каталогов — включая те, что происходят на низком уровне и не видны в журналах событий. InfoWatch Data Protector выявляет неиспользуемые учетные записи и скомпрометированные пароли раньше злоумышленников, что снижает поверхность возможной кибератаки.

Решение адаптировано для развертывания в корпоративных средах. InfoWatch Data Protector сканирует хранилища объемом в сотни терабайт с производительностью до 1 ТБ в сутки на одной серверной ноде. Возможность горизонтального масштабирования позволяет адаптироваться под растущие объемы данных без перестройки архитектуры.

InfoWatch Data Protector может быть развернут как самостоятельный инструмент, однако наибольшую эффективность показывает при совместном использовании с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. В то время как DLP-система позволяет обеспечить контроль данных «в движении», InfoWatch Data Protector отслеживает данные «в покое» и делает прозрачной матрицу доступов.

Внедрение InfoWatch Data Protector позволяет выполнить требования регуляторов и обеспечить соответствие ИТ-инфраструктуры федеральному закону № 152‑ФЗ «О персональных данных» и приказу ФСТЭК России № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных». Корректная обработка персональных данных и их защита снижают риски нарушений, а как следствие — претензий со стороны надзорных органов и штрафных санкций.

«Ключевое преимущество InfoWatch Data Protector — сочетание двух функций в одном инструменте. Решение одновременно контролирует и данные, и доступ к ним, что исключает “слепые зоны”. Аудит опирается на поток изменений служб каталогов, а не на журналы событий, — источник, который нельзя отключить. Это кардинально отличает нашу разработку от решений, основанных на анализе журналов событий, которые сейчас преобладают на рынке. Data Protector интегрирован в единую платформу защиты данных от InfoWatch, что позволяет выстроить целостный контур безопасности от одного поставщика — без необходимости совмещать фрагментированные инструменты от разных вендоров», — сказал ведущий менеджер по развитию продуктов для защиты данных ГК InfoWatch Александр Цветков.