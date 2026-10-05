Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой волне мошеннических писем с QR-кодами от имени официальных ведомств

Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют новую волну мошеннических рассылок на корпоративные электронные адреса от имени якобы государственных ведомств. Злоумышленники отправляют сотрудникам компаний письма с QR-кодами, ведущими на поддельные страницы, где им предлагается внести небольшую сумму за отслеживание или получение якобы направленных документов. Такие сообщения могут прийти сотрудникам компаний из разных отраслей, при этом мошенники используют различные легенды и имитируют адреса различных официальных структур. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Цель злоумышленников — выманить у пользователей деньги под предлогом оплаты «почтовых услуг». Подобные рассылки компания уже наблюдала весной, а сейчас специалисты фиксируют новую волну: только с 11 сентября 2026 г. решения «Лаборатории Касперского» заблокировали более 800 таких сообщений.

Как выглядит схема

На корпоративную почту приходит письмо, отправитель которого выдает себя за представителя какого-либо ведомства. В сообщении говорится, например, о якобы предстоящем контрольном мероприятии и необходимости предоставить определенную информацию. Получателю сообщают, что подробности проверки и контакты ответственного лица содержатся в документах, которые якобы направлены ему специальной доставкой. Чтобы получить отправление, предлагается отсканировать QR-код: он может содержаться в письме как в виде картинки, так и в приложенном PDF-файле, зачастую оформленного в стилистике официального документа.

Что происходит после сканирования QR-кода

Пользователь попадает на поддельную страницу, имитирующую сервис отслеживания почтовых отправлений. На ней отображается информация о якобы направленных документах и сообщается, что отправление ожидает оплаты. Чтобы его получить, пользователю предлагают внести небольшую сумму. После перехода к оплате открывается мошенническая страница, стилизованная под платежный сервис. На ней пользователя просят ввести информацию о банковской карте, в том числе ее номер, срок действия и CVC-код, а также номер телефона и имя владельца. Таким образом, злоумышленники могут не только получить перевод, но и завладеть платежными данными пользователя.

«Мы уже рассказывали о подобных рассылках весной, а сейчас, в разгар бизнес-сезона, наблюдаем новую волну. Привлекает внимание тщательная проработка таких писем: злоумышленники используют домены-двойники, имитирующие адреса официальных ведомств, воспроизводят стилистику официальных запросов, создают поддельные документы. Подобные приемы мы чаще наблюдаем во вредоносных рассылках от APT-группировок. Однако в данном случае речь скорее идет о классической скам-схеме: пользователя под различными предлогами пытаются убедить заплатить небольшую сумму денег. Однако вместе с деньгами, человек передает злоумышленникам и данные банковской карты», — сказала Анна Лазаричева, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к письмам от имени ведомств, особенно если в них содержатся QR-коды, требования совершить какое-либо действие или произвести оплату. Важно проверять адрес и домен отправителя, а при необходимости уточнять информацию через официальные каналы организации. Не следует вводить данные банковской карты на страницах, на которые пользователь попал после сканирования QR-кода из неожиданного письма. Для защиты корпоративной почты рекомендуется использовать решения, способные анализировать QR-коды и выявлять фишинговые ресурсы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще