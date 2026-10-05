UserGate Factor предупреждает: мошенники рассылают фальшивые налоговые уведомления от лица ФНС

UserGate Factor (uFactor) предупреждает: вместе со стартом осенней рассылки традиционных налоговых уведомлений россиянам вновь активизировались прежние мошеннические схемы, а также стали появляться новые механики обмана налогоплательщиков. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«Вероятность мошеннических действий, приуроченных к рассылке налоговых уведомлений, в этом году особенно велика. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости, которые произошли во многих регионах. Киберпреступники могут звонить от лица налоговых органов, «уточнять данные» и даже запугивать граждан штрафами. Государственные органы никогда не станут совершать подобные действия. Это типичные мошеннические приемы, реагировать на которые нельзя. Для уплаты налогов или проверки начислений нужно использовать только личные кабинеты на «Госуслугах» и сайте ФНС», — сказал архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников.

Мошенники используют классический способ рассылки фальшивых уведомлений от лица налоговых органов. В них гражданам сообщают о начислении налогов и предлагают оплатить их, перейдя на специальную страницу. При этом преступники могут использовать данные о гражданах, которые ранее утекли в Сеть: адрес, ИНН, сведения об имуществе и т.д. Такая информация придает правдоподобность мошенническим сообщениям. Ссылка, прилагаемая к письму, ведет на ресурс, который имитирует дизайн официального сайта ФНС, но и суммы начислений, и реквизиты для их оплаты не имеют ничего общего с действительностью.

Эксперт подчеркивает, что платежи через любые непроверенные каналы чреваты тем, что жертва может отправить средства мошенникам, а не государственным органам, к тому же заплатив гораздо большую, нежели следует, сумму, а вдобавок скачать на свое устройство вредоносное программное обеспечение. Любой звонок, электронное письмо или сообщение в мессенджере, которые поступают якобы от официальных органов, должны подвергаться придирчивой проверке и требовать от пользователей особенной осторожности.