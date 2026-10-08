ИБ-Пророки обсудили будущее информационной безопасности на форуме GISDAYS

2 октября в Москве в рамках IX Ежегодного форума по информационной безопасности и ИТ GISDAYS* 2026 состоялась дискуссия авторов проекта «ИБ-Пророк».

В деловую программу форума по информационной безопасности и ИТ GISDAYS, организованного компанией «Газинформсервис», уже третий год входит дискуссия авторов альманаха «ИБ-Пророк», чьё издание приурочено к форуму.

«ИБ-Пророк» — аналитический проект компании «Газинформсервис», созданный совместно с редакцией журнала Эксперт Северо-Запад. В этом году альманах объединил 32 автора, таких как Александр Шойтов, президент Академии криптографии РФ, д. ф.-м. н., Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Роман Карпов, глава Комитета по информационной безопасности АРПП «Отечественный софт», генеральный директор компании Axiom JDK, Сергей Крамаренко, руководитель департамента кибербезопасности Альфа-Банка, и многих других.

Дискуссия авторов проекта стала завершающей частью деловой программы форума GISDAYS. На площадке для обсуждения настоящего и будущего информационной безопасности собрались:

— Андрей Бийчук, директор Центра продуктов телеком-технологий МТС;

— Валерий Богдашов, генеральный директор компании R-Vision;

— Павел Дроговоз, первый проректор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана;

— Михаил Кадер, архитектор клиентского опыта будущего UserGate;

— Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис».

Андрей Бийчук представил прогноз о переходе от защиты устройств и номеров к защите цифровой личности. По его словам, мошенничество перестало быть набором разрозненных схем: «Сейчас классически мы все рассуждаем терминами. Есть мошенничество телефонное, есть в мессенджерах, есть в интернете. Но в целом это всё цепочки одной схемы». Он подчеркнул, что многоуровневые атаки требуют комплексного подхода для более эффективной защиты.

Прогноз Валерия Богдашова касается развития подходов к управлению и защите данных. По его словам, революция ИИ усилила проблему работы с данными в корпорациях: растут их объёмы, усложняются хранение, обработка и контроль качества. Выход эксперт видит в развитии новых классов систем для управления данными. «Нужны новые классы систем, которые будут позволять организовывать большую работу с данными, помогать наводить в них порядок, обеспечивать доверие и предоставлять витрины для использования данных по назначению», — отметил он. По словам спикера, ИТ-инфраструктура будет трансформироваться под внедрение и дальнейшее развитие таких систем.

Павел Дроговоз отметил рост доли промышленных предприятий, использующих мультиагентные системы, с 6% в 2025 году до 28% к 2028-му. «Этот вывод самым жирным шрифтом был написан. И он взят не с потолка, а исходя из нашего анализа, потому что мы достаточно глубоко интегрированы в индустрию как ведущий инженерный вуз», — заявил он. По его словам, преимущество мультиагентных систем перед монолитными нейросетями — в гибкости и устойчивости: «Это ансамбли автономных сущностей, каждая из которых заточена под решение определённой прикладной задачи». Такой подход, добавил эксперт, позволяет внедрять технологии поэтапно.

Михаил Кадер дал прогноз по срокам появления решений, сочетающих специализированные модели ИИ и аппаратные ускорители: «Прототипы мы увидим в течение ближайших пары лет, а реальное применение в продуктах, которые уже поставляются как готовые, где-то через два года и больше». Кадер отметил развитие локальных моделей, которые экономны к потреблению ресурсов и могут запускаться уже с использованием специализированных аппаратных ускорителей. Говоря о рынке, он подчеркнул: «Будут внутренние разработки, будут внешние разработки, будет open source, точно будет выбор».

Николай Нашивочников признал, что его прежний скепсис сменился тревогой, и привёл данные о скорости атак: «Международная статистика показывает, что это 48, иногда 24 часа. А апдейты мы выкатываем <…> в течение месяца». Эксперт отметил рост автономности атакующих систем и слабость человеческого фактора: «Сотрудники умудряются использовать один и тот же пароль <…> от корпоративной учётной записи и от своих социальных сетей». При этом он указал на парадокс: «До сих пор в топ-3 входит NGFW, усиленная аутентификация и средства шифрования. Это не про интеллектуальную и всеохватывающую защиту от разрушающего воздействия атакующих сил, усиленных технологиями машинного обучения». По его словам, компании только начинают защищать собственные модели ИИ. Резюмировал он так: «Мы находимся в такой стадии, когда насоздавали много хороших кубиков, качественный научно-технический задел, а теперь из этих кубиков нужно всё-таки собрать единый пазл».

Прочитать все прогнозы можно по ссылке.

Напомним, что следующий форум GISDAYS будет юбилейным и состоится в десятый раз. Организаторы уже объявили даты его проведения: 05.10–07.10.2027.

*Global Information Security Days (GISDAYS) — дни глобальной информационной безопасности