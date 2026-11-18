UserGate Factor предупреждает об уязвимости высокого уровня опасности в Java-компонентах

UserGate Factor (uFactor) предупреждает об уязвимости Java4Shell, зарегистрированной под идентификатором CVE-2026-114938. Дефект связан с механизмами управления памятью и, согласно описанию, позволяет удаленно выполнять произвольный код на сервере. Успешная эксплуатация может привести к компрометации системы, утечке данных и нарушению работы корпоративных сервисов российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Несмотря на фактическое отсутствие на российском рынке компании Oracle, ее технологии все еще продолжают использоваться в отечественных ИТ-инфраструктурах. В частности, компоненты OpenJDK входят в состав различных инструментов разработки и корпоративных приложений. Они применяются в системах сборки кода, инструментах анализа безопасности, включая решения, интегрированные с GitLab CI/CD, а также в серверных приложениях. Поэтому уязвимости Java-экосистемы могут затрагивать широкий круг организаций, в том числе тех, которые не используют продукты Oracle напрямую.

Проблема, по имеющимся данным, связана с компонентом Compiler. Для эксплуатации уязвимости злоумышленнику не требуется получать учетные данные пользователя или рассчитывать на открытие вредоносного файла. Атака может осуществляться удаленно через сетевые запросы к уязвимому сервису. В результате приложение может прекратить работу либо начать выполнять команды, заданные атакующим.

Оценка уязвимости составляет 8,1 балла по шкале CVSS, что соответствует высокому уровню опасности. Среди затронутых продуктов указаны Oracle Java SE и платформа GraalVM. При успешной эксплуатации злоумышленник потенциально может получить доступ к данным и нарушить работу информационных систем компании.

«Отсутствие известного вендора на российском рынке еще не означает, что связанные с его технологиями риски исчезают. Так, компоненты OpenJDK продолжают использоваться в корпоративных инфраструктурах: от инструментов разработки до внутренних приложений. Поэтому компаниям важно учитывать не только используемые программные продукты, но и технологические компоненты, на которых они построены. В случае с Java уязвимость может затрагивать сервисы, доступные по сети, поэтому особенно важно своевременно выявлять такие системы и устанавливать обновления. В противном случае организация рискует столкнуться с компрометацией данных и нарушением работы критически важных процессов», — сказал Дмитрий Овчинников, эксперт UserGate Factor.

Для снижения рисков ИТ-директорам и специалистам по информационной безопасности рекомендуется провести инвентаризацию систем, использующих Java, определить затронутые версии и установить обновления. В качестве безопасных релизов указаны версии 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 и 27.0.1.1.

На период установки обновлений дополнительную защиту сетевого периметра могут обеспечить межсетевые экраны нового поколения (uNGFW) и средства защиты веб-приложений (uWAF).

Эксперты uFactor также рекомендуют проверить актуальность подписок и включить в блокирующем режиме специализированные сигнатуры обнаружения атак, в частности Possible Java Base64 decoder memory corruption. Они позволяют выявлять и блокировать соответствующий вредоносный трафик до того, как он достигнет уязвимого приложения.