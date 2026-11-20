Совместимость Multidirectory и «Ассистента» упростит управление доступом и удаленную поддержку

Российские компании «Мультифактор» и «САФИБ» протестировали и подтвердили технологическую совместимость своих решений — службы каталогов Multidirectory и системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент». Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

По итогам испытаний был подписан сертификат совместимости, который официально закрепляет результаты тестирования и подтверждает готовность решений к совместному использованию в инфраструктуре заказчиков. Multidirectory отвечает за корпоративный каталог пользователей, а «Ассистент» обеспечивает централизованное управление конечными точками (UEM) и защищенный удаленный доступ к АРМ и серверному оборудованию.

Сотрудники могут получать помощь без личного визита ИТ-специалиста. Для ИТ-команд такая связка помогает сократить ручное администрирование: синхронизация учетных записей и управление правами доступа позволяют использовать общую структуру пользователей, не поддерживая ее отдельно в каждом сервисе. Это особенно полезно организациям с филиалами и распределенными командами.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

«Ассистент» — российское кроссплатформенное решение для удаленного доступа, технической поддержки и централизованного администрирования ИТ-инфраструктуры. «Ассистент» позволяет управлять конфигурациями и автоматизировать рутинные задачи администраторов в крупных распределенных сетях, в том числе в изолированных контурах и сложных гетерогенных средах. Решение поддерживает отечественные операционные системы, обеспечивает управляемость, контроль и предсказуемость удаленных сценариев в инфраструктуре заказчика. «Ассистент» включен в Единый реестр российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК России. Продукт допущен к применению в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры, в системах персональных данных и автоматизированных системах управления технологическими процессами.

«Российская ИТ-инфраструктура должна развиваться как связанная среда, в которой управление пользователями, доступом и устройствами подчиняется общей логике. Для заказчика ценность такой среды в возможности развивать инфраструктуру без постоянного усложнения ее администрирования. Совместимость Multidirectory с "Ассистентом" — шаг в этом направлении: управление корпоративными учетными записями и удаленная поддержка становятся частями одной архитектуры», — сказал Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory компании «Мультифактор».

«Удаленная поддержка стала повседневным способом работы ИТ-команд. Чтобы управлять распределенной инфраструктурой эффективно, необходим контроль над тем, кто и на каких условиях получает доступ. Поэтому взаимодействие со службами каталогов имеет для нас стратегическое значение. Совместимость с Multidirectory расширяет выбор российских решений, на основе которых заказчики могут выстраивать такую модель», — сказал Виталий Панкратов, заместитель генерального директора компании «САФИБ».