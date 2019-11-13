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Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне

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Сбербанк, который тестирует доставку банковских карт на дом, на самом деле считает эту услугу «тупиковой ветвью эволюции», поскольку вскоре ее вытеснит возможность добавлять банковские карты в электронном виде на мобильный телефон. Тем не менее, банк запустит эту услугу и будет ее оказывать, пока на нее есть спрос.



Заявление Хасиса

«Сбербанк» считает доставку банковских карт на дом «тупиковой ветвью эволюции», но несмотря на это намерен запустить соответствующую услугу и собирается оказывать ее своим клиентам, пока на нее есть спрос. Об этом сообщил ресурс RNS со ссылкой на первого зампреда правления банка Льва Хасиса. Он полагает, что в будущем распространение практики оплаты покупок с помощью смартфонов сделает данную услугу неактуальной.

«Мы безусловно будем использовать возможности «Сберлогистики» для доставки карт, но в целом мы считаем это направление деятельности тупиковой ветвью эволюции, потому что в России почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах», — приводит слова Хасиса RNS.

По его словам, доставка физических карт должна практически исчерпать себя уже через один-два года. После этого карты будут в электронном формате доставляться на мобильные устройства по интернету.

Курьерская доставка карт

Накануне, 12 ноября 2019 г., «Сбербанк» сообщил, что запустил тестирование услуги по курьерской доставке на дом переизданных дебетовых карт. Досрочный перевыпуск такой карты клиенты могут заказать в контактном центре. По результатам пилотного проекта банк решит, стоит ли его тиражировать. Тестирование проводится в ряде регионов России, но банк не раскрыл, в каких именно.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что в полном объеме услуга будет запущена в первом полугодии 2020 г. Поскольку перевыпуск карты заказывается удаленно, банк осуществляет дистанционную верификацию личности клиента. Пока что можно заказать доставку только перевыпущенной карты — стоимость услуги в Москве составляет 500 руб. — но в декабре планируется запустить и доставку новых карт. Заказать их можно будет по интернету или через мобильный банк.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис

Услугу доставки карт на дом предоставляют Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк, Райффайзенбанк и другие банки. ВТБ также тестирует доставку дебетовых карт в Москве и Санкт-Петербурге. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что Сбербанку будет трудно догнать конкурентов — особенно с учетом того, что доставку карт банк намерен осуществлять через собственную службу.

Утечка данных в Сбербанке

Напомним, в начале октября владельцы карт Сбербанка стали жертвами утечки данных, которая, возможно, является крупнейшей в истории российского банковского сектора. Объявление о продаже базы данных появилось в Рунете в последних числах сентября 2019 г., кража информации могла произойти в конце августа 2019 г.

Объявление было размещено на одном из русскоязычных форумов, заблокированных «Роскомнадзором». По утверждению человека, опубликовавшего его, в предлагаемой им базе содержатся сведения о 60 млн карт, как активных, так и вышедших из употребления. В настоящий момент у Сбербанка 18 млн активных карт.

В качестве пробной партии злоумышленник предложил небольшой фрагмент этой базы, который содержал подробности о 200 клиентах банка из разных городов. Все они обслуживаются в Уральском территориальном банке Сбербанка. Продавец утверждал, что вся база состоит из 11 частей, по количеству территориальных банков Сбербанка. Стоимость информации — 5 руб. за каждую строку.

Через несколько дней история получила продолжение — в даркнете появились данные как минимум о 2 тыс. владельцев карт Сбербанка, которые могут быть частью базы на 60 млн карт. Между тем Сбербанк сообщил результаты проведенного им расследования. Данные похитил один из сотрудников, 28-летний руководитель сектора в одном из подразделений банка. Сбербанк утверждает, что на самом деле утекли данные всего о 5 тыс. карт Уральского территориального банка.

Но и это был не конец: в середине октября уже другой продавец разместил объявление о продаже данных 11,5 тыс. клиентов Сбербанка. Впоследствии продавец был задержан. Источником утечки оказалось коллекторское агентство «Национальная служба взысканий». После утечки Сбербанк прекратил работу с этим агентством.