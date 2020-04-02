Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Microsoft починила в Windows 10 VPN, но сломала интернет. Проблему можно решить

ПО Софт Безопасность Администратору Пользователю Техника
, Текст: Эльяс Касми

Microsoft выпустила обновление KB4554364 для Windows, исправляющее недочеты предыдущего апдейта KB4535996, из-за которых у ряда пользователей не работал интернет по VPN. Если установить его, VPN заработает, но сломается Wi-Fi, и у Microsoft пока нет еще одного патча для его «оживления».

Windows 10 снова сломалась

Компания Microsoft решила проблему с подключением к интернету через VPN в Windows 10, возникающее после установки патча KB4535996, выпустив еще одно обновление – KB4554364. Однако, починив интернет по VPN, оно сломало интернет по Wi-Fi.

Как пишет ресурс MSPowerUser, установка нового апдейта приводит к тому, что попытка соединения с интернетом по Wi-Fi провоцирует ошибку «Socket error 0×2200021» с текстом «c:/windows/sywow64/appidpolicyengineApi.dll, instruction cannot be read». Она возникает вне зависимости от того, как именно осуществляется подключение – через роутер или беспроводной модем.

Неудавшийся патч к патчу

Обновление KB4535996, на замену которому и был выпущен патч KB4554364, вышло еще в конце февраля 2020 г. Microsoft создавала его с целью устранения выявленных в Windows 10 проблем с печатью документов и поиском на ПК, но вместо этого он привносит в систему множество багов, в том числе и не связанных с доступом в интернет.

win6.jpg

Не все апдейты для Windows 10 стоит устанавливать

Сразу после его релиза, пользователи стали жаловаться на снижение скорости и стабильности работы компьютера и даже на появление «синих экранов смерти». Некоторым из них и вовсе не повезло: к примеру, владелец ноутбука Dell XPS 15 с обновленными драйверами, установил на него данный апдейт, после чего тот вовсе перестал загружаться, зависая на этапе инициализации «железа».

Проблема с интернетом через VPN после установки KB4535996 начала проявляться не сразу – массовой, как сообщал CNews, она стала лишь к концу марта 2020 г. К тому же, она затрагивает не все версии Windows 10, а лишь наиболее актуальные – лишиться доступа к Сети могут пользователи Windows 10 версий с 1709 (релиз осенью 2017 г.) и по 1909 (осень 2019 г.) включительно.

Как решить проблему

На момент публикации материала Microsoft не комментировала появление проблем с ее новейшим апдейтом для Windows 10. Когда именно она планирует выпустить патч, пока неизвестно, поскольку в связи с пандемией коронавируса она приостановила разработку опциональных (некритичных) обновлений и сосредоточилась исключительно на патчах безопасности.

Тем не менее, устранить неисправность пользователи могут и своими силами – для этого требуется вручную удалить апдейт KB4554364. Чтобы сделать это, необходимо открыть меню «Параметры», откуда перейти на вкладку «Обновления и безопасность» и выбрать раздел «Обновления Windows». В этом разделе надо нажать на «Отобразить историю обновлений», а затем кликнуть на «Удалить обновления».

То же самое стоит сделать и с патчем KB4535996, который, как и KB4554364, не входит в перечень обязательных. Его удаление тоже доступно при помощи встроенных в Windows 10 средств.



Другие материалы рубрики

Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет

Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов

Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей

Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем

«Дыра» в iPhone и iPad делает VPN бесполезным. Защищенный трафик можно взломать

Техника

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках