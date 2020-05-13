В нынешней ситуации бизнес должен принимать во внимание, что киберпреступники готовы использовать слабые места и пробелы в безопасности, которые возникают из-за стремительного перехода сотрудников компании на новый формат работы. Неподготовленные пользователи и незащищенные системы могут быстро стать проводниками вредоносных программ. Время имеет существенное значение, а потому безопасность должна быть неотъемлемым элементом любой стратегии удаленной работы.

Из репозиториев Microsoft на GitHub похищено 500 гигабайт кода

Кража кода Microsoft

Хакер, представляющийся ником Shiny Hunter, заявил, что смог взломать приватные репозитории Microsoft на GitHub и украсть оттуда около 500 гигабайт данных. Он также заявил, что планировал продать свою добычу, но в итоге решил выложить всё в открытый доступ.

В рекламных целях хакер выложил 1 ГБ из добытого им на хакерском форуме. Доступ открыт только зарегистрированным пользователям и только за внутрифорумные «кредиты».

Судя по дате, выставленной на «утекших» файлах, атака была произведена 28 марта 2020 г. По данным издания BleepingComputer, в основной массе своей выкрадены примеры программного кода, тестовые проекты и некоторые другие активы, не составляющие сколько-нибудь значимой ценности. Впрочем, встречаются и файлы, которые в теории могут представлять интерес для киберзлоумышленников: например, репозитории называются wssd cloud agent, a The Rust/WinRT language projection, PowerSweep.

Что украли?

Так или иначе, исходных кодов Windows или Office в «утечке» не значится. Хотя некоторые эксперты подозревают, что какие-то секретные ключи или пароли могли затеряться в этих массивах данных. Подобные ситуации наблюдались в прошлом неоднократно.

Скриншот с подтверждением проникновения в приватный аккаунт Microsoft на GitHub

Представители ИБ-компании Under The Breach отметили, что тот же хакер ранее атаковал и успешно организовал утечку из индонезийской фирмы Tokopedia, специализирующейся на электронной коммерции.

Комментариев со стороны Microsoft по данной теме не поступало.

«Если утечка действительно имела место, то ситуация, конечно, настораживает, особенно учитывая, что именно Microsoft сейчас GitHub и принадлежит, - говорит Дмитрий Залманов, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - С другой стороны, сценариев утечки может быть великое множество, от слабого или повторно использованного пароля до программной уязвимости. Первый вариант выглядит более вероятным. Но опять-таки, пока не доказано, что хакер похитил какие-либо чувствительные или секретные данные».