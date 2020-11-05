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Серверам приложений Oracle грозит опасность уровня 9,8 балла из 10 возможных

Безопасность
, Текст: Роман Георгиев

Выпущен срочный патч для Oracle WebLogic Server к уязвимости, которую уже активно пытаются эксплуатировать. Всего несколько дней назад стало известно об эксплуатации другой, весьма похожей уязвимости в том же ПО.

Патч вне очереди

Корпорация Oracle вынуждена была выпустить внеочередной патч для еще одной критической уязвимости, которую начали активно эксплуатировать киберзлоумышленники. Речь идет о баге CVE-2020-14750, затрагивающем множественные версии Oracle WebLogic Server — платформы для разработки, развертывания и запуска корпоративных приложений, например Java, в локальной и облачной среде.

Уязвимость, степень угрозы от которой в Oracle оценили в 9,8 балла из 10 возможных, позволяет неавторизованным злоумышленникам запускать произвольный код и захватывать контроль над уязвимым сервером через HTTP-запрос.

Без авторизации и участия оператора

Других технических подробностей не приводится. Впрочем, в Oracle указывают, что эта уязвимость связана с другой, исправленной в обновлении, выпущенном в октябре 2020 г. Та уязвимость также допускала удаленный запуск произвольного кода без авторизации.

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Oracle срочно патчит новый критический баг

Отметим, что всего несколько дней назад стало известно, что киберпреступники активно пытаются эксплуатировать уязвимость с индексом CVE-2020-14882, которая также получила оценку угрозы 9,8 из 10 возможных. Баг позволяет скомпрометировать систему с помощью специально подготовленного запроса HTTPGET. Патч для уязвимости был выпущен ранее в октябре.

Обе уязвимости затрагивают версии Oracle WebLogic Server 10.3.6.0.0, 12.1.3.0.0, 12.2.1.3.0, 12.2.1.4.0, и 14.1.1.0.0.

В Oracle настаивают на скорейшей установке обновлений на любые уязвимые системы. Учитывая, что злоумышленники уже используют этот баг в кибератаках, промедление может дорого обойтись операторам серверов.

«С начала октября Oracle крепко подкинул работы пользователям WebLogic, — говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Две критические уязвимости, обе уже эксплуатируемые и обе нуждаются в срочном исправлении, поскольку в противном случае операторов уязвимых серверов ожидает весь мыслимый набор неприятностей. Остается надеяться, что к двум связанным друг с другом уязвимостям не прибавятся третья, а то и четвертая».

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