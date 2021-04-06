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В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги»

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Российское Правительство инициировало эксперимент по авторизации на популярных порталах через сайт госуслуг. Это социальные сети, доски объявлений и сайты с резюме, в том числе «Авто.ру» и HeadHunter. Для регистрации в самих госуслугах потребуется указать массу персональных данных – ФИО, паспорт, СНИЛС, номер телефона и адрес электронной почты.

В соцсети через госуслуги

В России по инициативе Правительства начался эксперимент по использованию профиля россиян на портале гоуслуг для доступа к другим популярным в стране ресурсам. В эксперименте участвуют, в частности, социальные сети и виртуальные доски объявлений.

Постановление Правительства №453 об эксперименте по идентификации пользователей этих ресурсов через их аккаунт в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он оставил свою подпись на документе еще 27 марта 2021 г., но известно об этом стало лишь в начале апреля 2021 г.

Эксперимент продлится до 1 июля 2022 г., и участие в нем не является обязательным ни для пользователей, ни для отечественных порталов. Другими словами, россияне могут игнорировать его и продолжать пользоваться своими прежними логинами и паролями от нужных им веб-сайтов.

«Правительство России постановляет: <…> провести с 1 апреля 2021 г. по 1 июля 2022 г. эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных сторон договоров при использовании ими информресурсов в сети Интернет, предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работа, оказания услуг), заключить такой договор, в том числе агрегаторов информации о товарах (услугах), а также пользователей информресурсов поиска сотрудников и работы», - говорится в постановлении властей.

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Госуслуги станут универсальным ключом к соцсетям, сайтам объявлений и другим популярным у россиян сайтам

Отметим, что изначально Правительство намеревалось провести этот эксперимент в период с 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. К участию со стороны государства предлагались Минцифры, Минэкономразвития, МВД, Минпромторг, Минтранс, Минстрой, Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Росреестр.

Кто будет участвовать в эксперименте

На момент публикации материала итоговый список веб-сайтов, собирающихся подключить возможность пользовательской авторизации через ЕСИА, утвержден не был. Представители Минцифры сообщили CNews, что в нем точно будут числиться портал автообъявлений «Авто.ру» и сайт для поиска работы и работников HeadHunter.

Генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали» (включает сервис Авто.ру) Павел Алешин сказал CNews: «Возможность авторизоваться на сервисах объявлений через ЕСИА позволит сделать рынок прозрачнее как для продавцов, так и для покупателей». «В случае с “Авто.ру” это поможет уменьшить количество мошенников и сделать процесс выбора и покупки автомобиля более прозрачным и предсказуемым. В будущем мы планируем настроить подобную интеграцию и для других наших сервисов объявлений», – добавил он, подчеркнув, что «в рамках подобной интеграции данные пользователей надежно защищены и никуда не передаются».

Представители HeadHunter считают, что инициатива Минцифры по привлечению социально значимых компаний к интеграции с ЕСИА – это существенный шаг в ускорении цифровизации коммуникаций и взаимодействия государства, бизнеса и общества. Такого мнения придерживается, в том числе, директор департамента специальных проектов HeadHunter Виталий Терентьев. «В рамках запланированных проектов по интеграции ЕСИА и hh.ru будут решаться такие важные социальные задачи как расширение для граждан возможностей для трудоустройства и сокращение сроков поиска работы, а для государства – снижение безработицы, ее еще более качественный учет и контроль, получение информации о состоянии рынка труда в режиме онлайн. Первые этапы интеграции будут включать кросс-авторизацию пользователей (и соискателей, и работодателей) на hh.ru и Госуслугах. В дальнейшем планируется реализовать для пользователей бесшовный кросс-платформенный функционал по поиску работы, настройке лент подходящих вакансий с использованием технологий Умного поиска hh.ru (на основе искусственного интеллекта и машинного обучения), а также доступ к электронной трудовой книжке и трудовым договорам, возможностью подать заявление на выплату пособий по безработице, а для работодателей – создать «единое окно» для работы с персоналом, от поиска сотрудников до кадрового учета», – рассказал CNews Виталий Терентьев.

Для чего это нужно

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников Минцифры, инициатива с авторизацией на популярных площадках через ЕСИА позволит россиянам, пользующимся ими, использовать одну связку логин-пароль для авторизации на них без необходимости дополнительной регистрации. Специалисты ведомства также работают над обеспечением возможности после авторизации через ЕСИА заключать сделки и подписывать договоры прямо в интернете. В Министерстве считают, что такой способ «обеспечит более удобное и безопасное дистанционное общение между пользователями и бизнесом».

«Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг (персональные данные не будут передаваться)», – отметили представители Минцифры.

По их словам, в будущем также появится возможность пользоваться гоуслугами на сторонних сайтах при авторизации на них через ЕСИА. Например, такая опция может появиться в соцсетях и в мобильных приложениях российсих банков.

В рамках эксперимента, запущенного Михаилом Мишустиным, действует определенное ограничение – максимальная сумма сделки, заключаемая на сторонних ресурсах при авторизации через госуслуги, не должна превышать 10 млн руб.

О чем еще говорится в постановлении

Подписанный Михаилом Мишустиным и опубликованный на портале правовой информации документ предписывает владельцам всех сайтов, решивших участвовать в эксперименте, подготовить их к взаимодействию с ЕСИА. «По завершении перехода единой системы идентификации и аутентификации с 1 января 2022 г. на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования идентификация и аутентификация пользователей соцсетей, пользователей агрегаторов информации и пользователей информресурсов поиска сотрудников и работы в целях эксперимента должны обеспечиваться путем выполнения требований к средствам информтехнологий, содержащим российские криптографические алгоритмы и средства шифрования», - говорится в постановлении.

Охота за персональными данными

В марте 2021 г. российские власти хотели запретить регистрацию в социальных сетях без указания паспортных данных – такую идею 25 марта 2021 г. озвучил Роскомнадзор. Спустя день, 26 марта 2021 г., он отказался от этой идеи и предложил проходить регистрацию в сетях через портал госуслуг, для получения доступа ко всем сервисам которого все равно требуются паспортные (то есть персональные) данные.

Для регистрации в самих госуслугах и получения доступа ко всем их опциям нужно будет указать не только серию и номер паспорта, но также ФИО и номер СНИЛС вместе с адресом электронной почты и номером мобильного телефона.

Для пользователей, не желающих делиться ни с государством, ни со сторонними сервисами своими паспортными данными, существует возможность регистрации в ЕСИА без их указания. Однако в этом случае большая часть сервисов, предоставляемых порталом госуслуг, будет недоступна.

Впрочем, упрощенная регистрация ЕСИА в будущем может быть и отключена. Еще летом 2020 г. CNews сообщал, что Минцифры хотело запретить гражданам России проходить регистрацию на «Госуслугах» по упрощенной схеме – путем указания ФИО, номера телефона и e-mail. Согласно подготовленному им проекту постановления Правительства, этот способ регистрации должен был быть упразднен.

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