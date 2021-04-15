Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов

Одним движением руки

Депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия заявил о потере 400 биткоинов в результате потери доступа к своему криптокошельку. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24». 400 биткоинов на сегодняшний день оцениваются в сумму, более чем $25 млн ($25043200 при курсе $62601 за 1 BTC по курсу биржи Bitfinex на 15 апреля 2021 г. – прим. CNews).

По словам депутата, биткоины у него появились в бытность его в статусе предпринимателя, еще до поступления на госслужбу – его компания начала принимать оплату в криптовалюте «когда только появился биткоин». Криптовалюта появилась в публичном доступе в 2008 г..

Получив в итоге 400 биткоинов, Арахамия сохранил их на зашифрованном диске, однако переусердствовал с мерами защиты от злоумышленников, в результате чего по ошибке стер переименованный файл криптокошелька. Пропажа обнаружилась только в 2017 г., когда курс биткоина подскочил до $20 тыс., и депутат задумал продать свой запас за $8 млн.

Как перехитрить самого себя на 400 биткоинов

Как рассказал Арахамия, ключ от криптокошелька он хранил на PGP-диске, который стер по ошибке. Кроме того, вдобавок он переименовал имя криптокошелька в «Точка.avi», полагая, что хакеры не заинтересуются видеофайлом, и ему таким образом удастся защитить накопления от взлома.

Депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия

«На предыдущем MacBook у меня было заполнено дисковое пространство, а PGP-диск был зашифрован и переименован в «Точка.avi» как фильм на всякий случай. И когда переполнился диск, я отсортировал все файлы, увидел кучу фильмов и удалил их. Сейчас это страшная сумма, я уже даже не хочу об этом думать», — заявил политик.

Биткоины у чиновников

В своем телевыступлении Арахамия также отметил, что украинских депутатов, которые задекларировали количество принадлежащих им биткоинов, в будущем ожидают серьезные проверки, поскольку «скрыть подобные переводы публичным людям крайне сложно».

«Я думаю, что в течение года-полутора можно ожидать десятки уголовных дел, поскольку им не удастся доказать (происхождение криптовалют)», – заявил Давид Арахамия.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в декларациях за 2020 год украинские чиновники указали в общей сумме более 46 тыс. биткоинов. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины уже выступило с заявлением о намерении проверить задекларированную криптовалюту.

Страсти по утерянным биткоинам

В начале 2021 г. CNews рассказал о том, как программист Стефан Томас (Stefan Thomas) из Сан-Франциско (США) потерял пароль от своей криптофлешки Iron Key, на которой он хранит ключи от кошелька с 7002 биткоинами.

Свое многомиллионное почти утраченное состояние Стефан Томас не заработал и не намайнил: все биткоины достались ему в подарок еще в 2011 г. После записи биткоинов на защищенную флешку закрытых ключей к своему криптокошельку, Стефан Томас записал пароль на листе бумаги, который со временем он был утрачен. Сейчас у него осталось лишь две попытки.

В январе 2021 г. CNews рассказал об обращении ИТ-инженера Джеймса Хауэллса (James Howells) из Ньюпорта, Великобритания, который предложил более $66 млн за помощь в возвращении принадлежащих ему 7500 биткоинов. По словам Джеймса, он точно знает нахождение биткоинов, но не получить к ним физический доступ из-за препятствий местных властей.

По его словам, еще в 2013 г. он случайно выбросил в мусор жесткий диск своего ноутбука, на котором находился кошелек с 7500 биткоинов. Сейчас, по его заверениям, винчестер покоится на местной свалке размером с футбольное поле, но найти его самостоятельно он не в состоянии в силу действующих в Уэльсе законов. Коме того, жесткий диск укрыт многометровым слоем мусора, годами свозившимся туда со всего Ньюпорта.

В ноябре 2020 г. CNews также рассказал о том, как Минюст США конфисковал из криптокошелька 69 369 биткоинов (более $4,35 млрд по курсу Bitfinex на 15 апреля 2021 г. – прим. CNews), которые были похищены с даркнет-рынка Silk Road, закрытого в октябре 2013 г.

Основатель Silk Road Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) в 2015 г. получил двойной пожизненный срок за соучастие в отмывании денег и торговлю наркотиками на Silk Road. Следователи подсчитали, что к 2013 г. совокупный оборот Silk Road составлял около 9,5 млн биткоинов, и что владельцы получили около 600 тыс. биткоинов в качестве комиссии.

По мнению специалистов, которые занимались расследованием, 69 тыс. биткоинов принадлежали анониму «Индивидуум Икс», который выкрал эти средства из Silk Road в 2012-2013 гг., осуществив хакерский взлом.

Россиян могут посадить в тюрьму за биткоины

В России криптовалюта годами никак не регулировалась действующим законодательством. В ноябре 2020 г. CNews писал о том, что Министерство финансов России выступило с предложением лишать россиян свободы на долгие годы за нарушение правил обращения криптовалют. Ведомство даже подготовило пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному, согласно которым владельцы криптовалют могут лишиться свободы на срок до трех лет.

С 1 января 2021 г. в силу вступил закон – в прошлом законопроект с номером 419059-7, разработанный в марте 2018 г. Он был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г., Совет Федерации рассмотрел его спустя два дня, а подпись Президента России Владимира Путина появилась на нем 31 июля 2020 г.

Теперь этот законопроект является Федеральным законом № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ определяет, что ЦФА (цифровые финансовые активы – так криптовалюта называется в тексте закона) могут быть объектом залога и сделок купли-продажи. Также он допускает возможность их обмена, но полностью запрещает использовать их для оплаты товаров и услуг. Подробнее о всех разрешениях и ограничениях, предусмотренных новым законом, в материале CNews.

Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо лишения свободы владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет.