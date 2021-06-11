Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

«Дыры» в Microsoft Office позволяют захватывать ПК

Один компонент, четыре уязвимости

Эксперты компании Check Point выявили в офисном пакете Microsoft четыре уязвимости, которые позволяют начинять документы Office вредоносным содержимым.

Уязвимости получили следующие индексы: CVE-2021-31179 — уязвимость, позволяющая производить запуск удаленного кода, CVE-2021-31174 — вывод информации из Excel, CVE-2021-31178 — уязвимость вывода информации в китайской версии MSOffice, CVE-2021-31939 — уязвимость использования памяти после ее освобождения (use-after-free).

Все эти уязвимости выявлены в компонент MSGraph COM для отображения различных графиков и диаграмм. Компонент довольно старый — в Microsoft Office он присутствует с версии 2003. MSGraph и поныне применяется в нескольких версиях Office, включая Excel под Windows, OfficeOnlineServer и Excel под OSX.

Уязвимости в компоненте для Microsoft Office угрожали всему пакету запуском произвольного кода

«В плане поверхности атаки MSGraph похож на Microsoft Equation Editor 3.0. Однако в отличие от Equation Editor, MSGraph обновляется с каждым патчем к Office и получает новейшие защитные функции (такие как ASLR и DEP), что значительно затрудняет их эксплуатацию», — говорится в исследовании Check Point.

Информация об уязвимостях была передана в Microsoft 28 февраля 2021 г. После этого 11 мая были исправлены три из перечисленных уязвимостей, а 8 июня — залатана последняя (CVE-31939).

Нечеткое тестирование, явные результаты

В документе также указывается, что целью исследования MSGraph была отработка методики нечеткого тестирования (fuzzing), при этом компоненты Office по архитектурным причинам представляют собой крайне сложную мишень для таких опытов.

«MSGraph — бессимвольная программа, использующая в некоторых частях кода модель Windows COM, — поясняют исследователи. — Это уже делает нечеткое тестирование ее нетривиальной задачей. Сверх того, MSGraph в частности и Office в целом использует и запускает огромное количество других компонентов и внешних DLL, что делает процесс обратной инженерии еще сложнее».

«Если уязвим компонент, используемый сразу в нескольких разработках Microsoft, то, как правило, уязвимы и конечные продукты, если в них нет специальных механизмов, нейтрализующих проблему, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. — Компонент MSGraph — очень старый, и как справедливо пишут исследователи, редко привлекавший внимание экспертов по безопасности. Закономерным образом улов оказался велик».