Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Пользователю Техника
|

«Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь

Уязвимость в промежуточном ПО Razer Synapse позволяет запускать любые команды с высшим уровнем привилегий. Главное - улучить момент.

Опасности подключения мышей

Уязвимость во вспомогательном ПО игровой периферии марки Razer Synapse позволяет становиться админом в Windows 10 просто посредством подключения к компьютеру мыши Razer или какого-либо другого устройства того же производителя.

Razer Synapse - поставщик очень популярных игровых контроллеров, мышей и другой периферии; как утверждают в самой компании, её продукцию используют 100 миллионов человек по всему миру.

Эксперт по информационной безопасности под ником johnat обнаружил и опубликовал в своем Twitter информацию, что установщик драйверов и ПО для периферии Razer Synapse можно элементарно использовать для получения высших привилегий в системе, к которой эта периферия подключается.

Дело в том, что инсталлятор Razer Synapse запускается с привилегиями SYSTEM, и поэтому все дочерние процессы также будут запускаться с теми же привилегиями.

Тривиальная эксплуатация

Эксплуатация уязвимости тривиальна до чрезвычайности.

Процедура выглядит следующим образом. При подключении периферийного устройства (например, мыши), автоматически запускается процедура установки драйвера и ПО Razer.

RazerInstaller.exe запускается с привилегиями SYSTEM, при этом мастер установки предлагает выбрать каталог, в который будет устанавливаться вся программная «начинка». При появлении диалога выбора каталога можно нажать SHIFT + правая кнопка мыши и тем самым открыть окно PowerShell. Утилита также будет запущена с привилегиями SYSTEM, а значит, какими бы правами в системе ни обладал изначально пользователь, устанавливающий периферию для новой мыши, теперь он может запускать любые команды с высшими привилегиями в системе.

razmouse600.jpg

Уязвимость в драйвере Razer позволяет запускать в Windows 10 любые команды с высшим уровнем привилегий

«Это означает захват полного контроля над системой, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Запуск любых команд с максимальными привилегиями означает возможность делать в локальной системе всё, что угодно. Естественно, речь идёт только о локальных атаках, но таким образом можно элементарно установить бэкдор для удалённого управления системой в дальнейшем. Не самый изящный, но вполне действенный способ. Кстати, возникает вопрос, нет ли возможности таким образом использовать Middleware и других поставщиков периферии».

Существование подобных «багов» в промежуточном ПО других поставщиков периферийных устройств - отнюдь не нулевая, считает Уилл Дорманн (Will Dormann), аналитик CERT/CC.

«Многие уязвимости попадают в категорию «Как никто не додумался до этого раньше», - написал Дорманн в Twitter. - Сложив вместе то, что «подключение USB автоматически загружает ПО» и то, что «установка ПО производится с определёнными привилегиями», я бы поставил на то, что таким образом можно эксплуатировать и другие инсталляторы».

Как сообщает издание Bleeping Computer, jonhat попытался проинформировать Razer об обнаруженной уязвимости. Не получив ответа, он опубликовал информацию о своём открытии в Twitter.

Позднее в Razer заявили, что планируют внести необходимое исправление в своё ПО.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября

В московских школах установят тысячи видеокамер за миллиарды рублей

Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно»

Русскоязычный двойной агент годами «стучал» Apple на инсайдеров, чтобы заработать. Она не заплатила ему ни доллара

Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК

Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM

10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор микрофона Sennheiser MKE 400: «пушка» для мобильного видеографа

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще