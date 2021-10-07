Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

«Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам

Госкорпорация «Ростех» совместно с предприятием сына бывшего генпрокурора Игоря Чайки и питерской компанией «Ти хантер» создадут платформу по поиску и предупреждению киберпреступлений. Система будет анализировать информацию в открытых источниках и на ее основании предоставлять отчеты о личности подозреваемых. Решением будут пользоваться правоохранительные органы и крупные компании.

Поиск хакеров по открытым источникам

Входящий в госкорпорацию «Ростех» концерн «Автоматика» совместно с «Национальной инжиниринговой корпорацией» (НИК) сына бывшего генпрокурора Игоря Чайки и компанией «Ти хантер» создадут программно-аппаратный комплекс для борьбы с киберпреступлениями. Система будет собирать и анализировать информацию о гражданах по открытым источникам для предупреждения правонарушений. Ее пользователями станет Министерство внутренних дел, а также крупные компании для расследования киберпреступлений.

Речь идет о применении технологии OSINT (Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам), пишет «Коммерсант». Так, по словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований «Tи Хантера» Игоря Бедерова, следователь загрузит в систему e-mail или номер телефона подозреваемого, а программный комплекс сопоставит с этим массивы данных (IP-адреса, информацию из платежных систем и рекламные идентификаторы, более 40 параметров). В результате сотрудник правоохранительных органов получит отчет о личности объекта с источниками информации в текстовом и графическом виде.

Для этих задач стороны создадут центр компетенций в области противодействия киберпреступлениям. На его базе, в том числе, будут разработаны специализированные отечественные решения для защиты объектов критической информационной инфраструктуры. Помимо этого, компании намерены проводить хакатоны, инициировать акселерационные программы для ИТ-стартапов в профильных сферах и организовать постоянное сотрудничество с профильными вузами.

Подробнее о компаниях

По данным «Спарк-интерфакс», НИК учреждена в 2018 г. Председателем совета директоров и единственным владельцем компании является Игорь Чайка. Выручка компании по итогам 2020 г. составила 487 млн руб. при убытке больше 26 млн руб. НИК, согласно официальному сайту корпорации, занимается цифровизацией отраслей экономики, развитием инновационных технологий и модернизацией предприятий.

МВД найдет киберпреступников в открытых источниках

По данным «Контур.фокус», OOO «Ти хантер» учреждена в сентябре 2018 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании заявлен Руслан Смирнов. Учредителями компании в равных долях (33,3%) являются Борис Морозов, Сергей Пушкин и Александр Аровин. По итогам 2020 г. выручка составила 12,1 млн руб., что на 1000% больше, чем за аналогичный период 2019 г. Прибыль компании достигла 3,7 млн руб. «Ти хантер»специализируется на информационной безопасности.

Кибердержава

В июне 2021 г. США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира. Об этом говорится в докладе, подготовленном Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies IISS). Стратегию российских властей документ описывает как «продиктованную противостоянием с Западом», где кибероперации выглядят как важный компонент в рамках более широкой информационной войны.

Россия характеризуется как страна, сильно зависящая от иностранных ИКТ-корпораций, но, тем не менее, с не менее впечатляющей цифровой экономикой, чем, например, у Великобритании или Франции. Российские власти стремится исправить ключевые слабые места в своей кибернетической безопасности за счет госрегулирования, создания суверенного интернета и поощрения развития местной цифровой индустрии, отмечается в документе. В документе отмечаются успехи России в последние два десятилетия по сокращению разрыва с западными странами в технологических преимуществах в киберпространстве, особенно с США.