Операторы нашли хитрый способ защитить россиян от надзора спецслужб

Интернет-провайдеры начали объединяться в кооперативы, чтобы не тратиться на закупку оборудования СОРМ и не хранить пользовательский трафик. Это значительно сокращает их расходы, а абоненты избегают слежки стороны спецслужб. Участники кооператива уверены, что действуют в рамках российского законодательства, но Минцифры с их позицией категорически несогласно.

Кооперативы возвращаются

Региональные операторы связи придумали, как легально отказаться от интеграции систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в свои сети и не хранить пользовательский трафик, пишут «Ведомости». Другими словами, компании нашли, как можно защитить своих абонентов от слежки. Более того, они обнаружили возможность работать без проверок на наличие лицензии, и тоже в рамках закона.

Для реализации всего этого провайдеры начали объединяться в буквальном смысле в кооперативы, получившие название «потребительские интернет-кооперативы» (ПИК). Эти организации обеспечивают выход в интернет своим клиентам, для чего они закупают трафик у других, более крупных операторов.

Когда именно провайдеры стали объединяться в ПИКи, на момент публикации материала известно не было. Но, по информации издания, этой идее как минимум пять лет – в 2017 г. ПИК «ПЖ-19» появился в Таганроге. Это означает, что данное движение появилось как минимум за год до вступления в силу «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить трафик абонентов и нести расходы на закупку необходимого для этого оборудования.

Доступ в интернет в России все еще может быть безопасным для пользователей

Но не исключено, что именно этот закон стал причиной появления ПИКов – он был принят в 2016 г. «Закон Яровой», подготовленный депутатом Ириной Яровой и представляющий собой набор поправок к закону «О связи», вынуждает операторов хранить пользовательский трафик в течение полугода и при этом ежегодно увеличивать емкость хранилища на 15%.

Новшество обрело популярность

Точное количество ПИКов на территории России не установлено. В 2020 и 2021 гг. по всей стране было зарегистрировано как минимум пять таких организаций, две из которых работают в столицах – «Интернет-покупатель» в Москве и «Коотв» в Санкт-Петербурге. В список также входят «Меркурий» из Анапы, «Элит-ТВ» из Ростова-на-Дону и «Экспертком», зарегистрированный в Белгороде.

ПИК «ПЖ-19» из Таганрога в настоящее время обслуживает около 55 тыс. абонентов, сообщил «Ведомостям» основатель кооператива Михаил Майоров. Глава белгородского «Ордеркома» Дмитрий Галушко подчеркнул, что официально ПИКи не осуществляют коммерческую деятельность. С его слов, участники организации вносят членские взносы, но все он идут на операционные расходы ПИКа, которым относится и закупка трафика наряду с обслуживанием сети. Дмитрий Галушко добавил, что при всем этом ПИК обеспечивает абонентов, подключенных к сетям членов кооператива, доступом в интернет.

Выгода для всех, кроме государства

Глава «ПЖ-19» Михаил Майоров сообщил изданию, что объединение интернет-провайдеров в ПИКи выгодно в первую очередь абонентам, так как, объединившись, они могут оказывать своим клиентам «более удобный сервис» в сравнении с федеральными операторами связи. Он объяснил это тем, что после объединения компании могут «оперативнее решать проблемы с интернет-подключением».

Не исключает Майоров выгоды и для самих провайдеров. Он прямым текстом заявил, что обязанность монтировать в своих сетях оборудование СОРМ на ПИКи, согласно действующему законодательству, не распространяется.

Со слов Майорова, регулярное ужесточение требований к операторам связи станет причиной роста числа ПИКов по всей России. Такие организации неподконтрольны надзорным органам, плюс по нынешним правилам им не нужно проходить проверку на наличие лицензии.

Изменения в законодательстве

Говоря об ужесточении законов, Михаил Майоров, вероятно, имел в виду, в том числе, и новую инициативу российского Минцифры. 8 июня 2022 г. ведомство подготовило поправки к Налоговому кодексу, КоАП и закону «О связи».

Предложенные министерством изменения в Налоговом кодексе подразумевают многократный рост госпошлины на девять видов лицензий по услугам связи. Если они будут приняты, то пошлина вырастет с нынешних 7500 руб. до 1 млн руб.

Также Минцифры хочет ужесточить наказание для операторов связи отсутствие в их сетях оборудования СОРМ. Речь притом идет сразу об оборотных штрафах. Их размер составит в пределах от 0,01% до 0,05% годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг).

В предложенных поправках указан минимальный размер такого штрафа – 1 млн руб. Для сравнения, в настоящее время отсутствие оборудования СОРМ ведет к штрафу от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб..

Мнения сторон

Глава ПИКа «Ордерком» Дмитрий Галушко сообщил изданию, что принятие предложенных Минцифры поправок вынудит региональных операторов связи уйти в «серую» зону, поскольку они не смогут выплачивать требуемые суммы. Это приведет к сокращению их налоговых отчислений в казну государства. Также Галушко обратил внимание на то, что приобретение «железа» для СОРМ выливается для региональных операторов в значительные траты, поскольку это «мероприятие» обходится им, по меньшей мере, в 20 млн руб.

Представители Минцифры заявили изданию, что деятельность ПИКов является незаконной, поскольку «юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют платные услуги связи, должны иметь лицензию в области оказания услуг связи». В министерстве добавили, правоохранительные органы должны пресекать их деятельность, и что за подобное в КоАП и УК РФ предусмотрены наказания.

Один из источников «Ведомостей» считает, что ПИК работают по «непрозрачной» схеме. «По мнению ПИКов, они ничего не должны, потому что они «последняя миля», закупают трафик и т. д., но я не уверен, что эту точку зрения разделяет Роскомнадзор», – сказал он, добавив, что в случае принятия предложенных Минцифры поправок власти начнут более пристально следить за такими организациями.