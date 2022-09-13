Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших

Массовое возгорание электросамокатов привело к смерти восьми человек. Продуктами горения надышались еще около 20 человек, у некоторых могут быть и другие травмы. Инцидент произошел в Индии, где огонь охватил несколько десятков скутеров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание во время зарядки одного из самокатов.

Смерть из-за самоката

Электросамокаты стали причиной одновременной смерти восьми человек в индийском городе Сикандрабад (город-спутник Хайдарабада), пишет портал 91 Mobiles. Сверхпопулярный в России вид электротранспорта мог унести жизни еще около двух десятков человек, но им все же удалось спастись, хотя и не без вреда для своего здоровья.

Инцидент произошел в шоу-руме, где было выставлено около 40 электросамокатов. Он располагается в подвальном помещении небольшой многоэтажки в Сикандрабаде, функционирующей как небольшой отель.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания, пока один или несколько самокатов находились на подзарядке. Пожар быстро перекинулся с одного скутера на остальные.

Последствия пожара

Проблема усугубилась тем, что сильное пламя и густые клубы дыма, которыми всегда сопровождается возгорание даже небольшого литиевого аккумулятора, заблокировали единственный выход из здания. Это и привело к гибели восьми человек – они находились в своих номерах и не успели покинуть помещение, в результате чего надышались дыма и продуктами горения и задохнулись.

Жертв могло быть больше

По предварительным подсчетам, в общей сложности на момент возгорания на всех этажах гостиницы, состоящей из 23 номеров, находилось 25 человек. Даже те, кто находился на первых двух этажах, лишились возможности выбежать на улицу из-за дыма и огня.

Пока неясно, на каких этажах были те, чьи жизни унесло данное происшествие. Как пишет 91 Mobiles, пострадавшими на данный момент признаны 22 человека, включая погибших. Еще троим, по всей видимости, удалось избежать серьезных последствий для здоровья.

Репортаж с места событий

Однако не все постояльцы, которых пожар застиг врасплох, попали под воздействие едкого дыма. Некоторым все же удалось выбраться из здания, но цена такого спасения была высока – им пришлось выпрыгивать из окон здания. К моменту публикации материала не было известно, сколько человек решились на такое, какие повреждения они получили в результате падения, и сколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Довольствоваться малым

Происшествие попало в поле зрения властей. Они уже объявили, что государство выплатит семьям погибших компенсацию суммарным размером 5 млн рупий или около 3,8 млн руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2022 г. Это приблизительно по 475 тыс. руб. на одну семью

Выжившие тоже получат компенсацию, но в гораздо более скромном размере. Власти выплатят им по 50 тыс. рупий каждому (37,8 тыс. руб.). Хватит ли этих денег на лечение, неизвестно.

Электросамокаты максимально опасны

Самокаты на электротяге – это сравнительно новый вид транспорта, в России ставший популярным всего несколько лет назад. Быстрое массовое распространение таких самокатов привело резкому росту случаев различных происшествий с их непосредственным участием. Дошло до того, что в апреле 2022 г. Верховный суд России признал электросамокаты опасным для окружающих видом транспорта.

Как правило, это наезды на пешеходов и других участников движения, а также на животных, которые нередко заканчиваются травмами, переломами и даже смертью. Российские власти ведут разработку правил дорожного движения для владельцев электросамокатов, но финальные сроки ввода их в эксплуатацию пока не установлены.

В России, как и в Индии, тоже хватает случаев самовозгорания электросамокатов. Например, один такой скутер взорвался в квартире на юго-западе Москвы в конце мая 2022 г. На момент воспламенения в помещении находился владелец квартиры – он надышался дымом и был госпитализирован.

Пожарные все чаще выезжают тушить частный электротранспорт

В июле 2021 г. электросамокат взорвался непосредственно в руках 33-летнего жителя столицы. Итог – сильные ожоги и госпиталь.

Летальные исходы происшествий с электросамокатами в России тоже происходят. В середине весны 2022 г. взрыв электрического скутера унес жизнь жителя Москвы. Самокат взорвался в квартире в одной из столичных многоэтажек, где в этот момент находились шесть человек, включая ребенка. В результате взрыва начался пожар, покрывший площадь 25 кв. м. в квартире.

Электросамокаты частенько воспламеняются и за пределами столичного региона. Так, в ночь на 15 мая 2022 г. огонь охватил скутер в одной из квартир приморского Уссурийска. Пострадавших в этом инциденте не было, если не считать ремонт и вещи в квартире – площадь пожара составила 8 кв. м.