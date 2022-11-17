Встроенный антивирус Windows потерпел фиаско при сравнении с 17 конкурентами

Microsoft Defender в аутсайдерах

Microsoft Defender («защитник Windows»), встроенная в ОС Windows 11 система защиты от вредоносного ПО, продемонстрировала один из худших результатов в серии тестов, проведенных лабораторией AV-Test.

AV-Test – независимая организация, которая занимается тестированием и сертификацией антивирусного и иного ПО в сфере информационной безопасности для операционных систем Windows и Android. Лаборатория AV-Test расположена в Магдебурге (Германия).

В актуальном итоговом рейтинге ИБ-решений для домашнего использования AV-Test антивирус Microsoft разделил последнюю строчку с ПО Application Whitelisting американской компании PC Matic, набрав 16 баллов, то есть уступил 17 (из 18) конкурентам. Как выяснили специалисты лаборатории, «защитник» существенно замедляет копирование файлов и установку программ и не столь хорош при выявлении атак с использованием уязвимостей нулевого дня.

Не всех так плохо

С одной стороны, подобный результат указывает на то, что Microsoft есть куда стремиться в развитии базового инструмента защиты своей операционной системы. С другой, математически отставание от лидеров рейтинга у Defender, на самом деле, минимальное. Получившие наивысший рейтинг от AV-Test программы набрали всего на три балла больше.

Оценки качества потребительских антивирусных Windows-решений по версии AV-Test

Примечательно, что это первое исследование ПО в данной категории, проведенное AV-Test в среде Windows 11. Ранее программная часть конфигурация тестового стенда была представлена ее предшественницей – Windows 10. Причем в прошлом Microsoft Defender для этой версии ОС неоднократно удостаивался высшего балла лаборатории. Например, по итогам июня 2022 г. «защитник» оказался в числе лидеров, а аутсайдерами стали все тот же Application Whitelisting (PC Matic) и Total AV (Protected.net).

Методология исследования

Каждый исследуемый продукт оценивается по трем критериям: защита (protection), производительность (performance) и удобство использования (usability). В каждой из них антивирусное решение может получить от нуля до шести баллов, в зависимости от того, насколько хорошо оно себя проявило в ходе испытаний. Таким образом, каждый из участников рейтинга может заработать максимум 18 баллов. Получившие не менее 10,5 балла удостаиваются «знака качества» (seal of approval) лаборатории, 17,5 балла и выше – звания «лучшего продукта» (top product).

Качеству защиты специалисты присваивают оценку на основании двух показателей: надежность защиты от атак вредоносов с помощью уязвимостей нулевого дня, включая веб- и email-угрозы; стабильность в выявлении широко распространенных вредоносных программ, обнаруженных за последние четыре недели.

Оценка производительности антивируса в основном сводится к расчету того, насколько сильно работа решения в фоновом режиме замедляет выполнение распространенных пользовательских операций, таких как копирование файлов, посещение популярных веб-сайтов, запуск стандартных приложений.

В категории «удобство» AV-Test оценивает влияние антивируса на общий комфорт пользователя при выполнении типовых операций на ПК, а не продуманность интерфейса самой исследуемой программы, как можно было бы подумать. Так, на полученный балл влияют, к примеру, частота ложных срабатываний антивируса при посещении определенных страниц в интернете и попытке установки легитимного ПО.

Специалисты AT-Test утверждают, что при выполнении тестирования используют самые свежие версии антивирусного ПО, доступные широкой публике, и не ограничивают их в автоматической установке обновлений и доступе к облачным службам, если таковые попытки будут предприняты программой.

«Мы сосредоточились на реалистичных сценариях тестирования и проверили продукты на соответствие реальным угрозам. Продукты должны были продемонстрировать свои возможности, используя все компоненты и уровни защиты», – говорится в отчете AV-Test.

Лидеры и антилидеры рейтинга

В общей сложности в испытаниях приняло участие 19 антивирусных продуктов. Из них 11 получили высший балл. Это V3 Internet Security 9.0 (AhnLab), Avast Free AntiVirus 22.6 и 22.7, Avast One Essential 22.6 и 22.6, AVG Internet Security 22.6 и 22.7, Avira Internet Security for Windows 1.1, Bitdefender Internet Security 26.0, GData Total Security 25.5, K7 Security Total Security 16.0, Kaspersky Internet Security 21.3 российской «Лаборатории Касперского», Malwarebyte Premium 4.5, Norton 360 22.22.

Несколько не дотянули до них, но все равно показали себя более чем достойно Trendmicro Internet Security 17.7, Vimpre Advanced Security 11.0 и eScan Internet Security Suite. Эта троица уступила конкурентам по надежности защиты, набрав 5,5 балла, как и у Microsoft Defender. К слову, в вопросах обеспечения безопасности хуже них оказался только TotalAV 5.17 (5 баллов).

Также по полбалла до максимально возможной оценки не добрали F-Secure SAFE-18 и McAfee Total Protection 26.0. Результаты их тестирования AV-Test выявили некоторые проблемы производительности. В частности, продукт MacAfee отличился существенным замедлением работы системы при установке на компьютер стороннего ПО.