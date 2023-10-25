Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться

В России заработала упрощенная схема отправки биометрии в Единую биометрическую систему. Для этого нужно всего лишь поставить специальное приложение, в котором потребуется выполнить пару простых и быстрых действий. Но россияне уже выразили свое отношение к сдаче биометрии – они не хотят, чтобы власти имели доступ к столь чувствительной информации.

Просто и быстро

В России значительно упростили процесс пополнения Единой биометрической системы (ЕБС). Теперь граждане страны могут самостоятельно передать свою биометрию государству при помощи специального мобильного приложения «Госуслуги биометрия», пишут «Ведомости», притом без использования загранпаспорта нового поколения и других сложностей. Новшество действует с 20 октября 2023 г.

Через приложение можно сдать только два вида биометрии – снимок лица и образец голоса, поскольку только эти данные по закону считаются биометрическими и предназначены для внесения в ЕБС. В приложении нужно выбрать опцию загрузки без загранпаспорта, после чего сделать «селфи» и включить запись голоса и затем произнести указанные на экране последовательности цифр. Ничего другого не потребуется.

Как сообщили изданию в «Центре биометрических технологий» (ЦБТ, нынешний оператор ЕБС), можно и не передавать образец голоса в систему – достаточно будет только фотографии. Но в этом случае идентификация по голосу в дальнейшем будет невозможна.

Фото: Сбербанк Сдача упрощенной биометрии даст возможность расплачиваться за покупки лицом

Что важно, у переданной таким образом биометрии в ЕБС есть свой срок действия. Он составляет всего три года.

Множество доступных преимуществ

Представители ЦБТ сообщили изданию, что упрощенная система передачи биометрии свыше 100 млн пользователей портала госуслуг с подтвержденным профилем смогут получить доступ к « высокотехнологичным сервисам». В качестве примера использования упрощенной биометрии они привели возможность оплачивать лицом (буквально) покупки на сумму до 2500 руб., притом как в онлайновых магазинах, так и в офлайновых. Также можно будет расплачиваться за поездку в общественном транспорте и использовать биометрию для идентификации личности, например, при проходе в офис. В дальнейшем, по словам представителей ЦБТ, будут появляться и другие возможности использования упрощенной биометрии.

В ноябре 2023 г. начнется пилот оплаты товаров в российских магазинах, сообщили изданию представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Насколько масштабными будут эти тесты, они не уточнили. Также до конца ноября 2023 г. заработает оплата лицом в общественном транспорте.

Что изменилось

Упрощенная сдача биометрии – это третий способ, позволяющий россиянам передать в ЕБС свою биометрию, и он действительно проще и удобнее, чем два других, доступных ранее. Первый – это личное посещение банка, в котором открыт счет, с предъявлением СНИЛС и российского паспорта. В этом случае биометрия будет иметь статус подтвержденной и приравниваться по значимости к российскому паспорту, то есть с ее помощью можно брать займы в банке, получать квалифицированную электронную подпись и пр.

Также существует так называемая «стандартная биометрия». Чтобы передать ее властям, потребуется установить на смартфон приложение «Госуслуги биометрия», получить подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» и оформить загранпаспорт нового образца, который выдается на 10 лет. Также понадобится смартфон с NFC-чипом – если в нынешнем мобильнике такого нет, то придется либо потратиться на его приобретение, либо отказаться от сдачи стандартной биометрии.

Сам процесс сдачи выглядит так: нужно отсканировать камерой смартфона загранпаспорт, после чего приложить мобильник к пластиковой его странице, внутри которой находится чип – смартфон при помощи NFC считает с него информацию. После этого нужно будет произнести вслух последовательности цифр, которые выдаст приложение «Госуслуги биометрия».

Выполнение всех вышеперечисленных действий обогатит ЕБС, но владелец биометрических данных особых преимуществ от сдачи стандартной биометрии не получит. Пока что все, что можно сделать с ее помощью – это авторизоваться на «Госуслугах» и оформить электронную SIM-карту (eSIM).

Россияне не доверяют ЕБС

ЕБС работает с 2018 г., но интереса у россиян не вызывает. При населении страны в более чем 146 млн человек система, по неофициальным данным, содержит данные лишь о нескольких сотнях тысяч граждан, и это результат за пять лет. Минцифры утверждает, что на сентябрь 2023 г. система хранит более 50 млн слепков лица и голоса.

Россияне настолько не желают отдавать государству свои биометрические данные, что даже штурмуют МФЦ, чтобы написать заявление на удаление биометрии из ЕБС. CNews писал, что в конце августа 2023 г. в течение пары дней за этим обратились около полутора миллионов человек.

Отказаться от хранения биометрии в ЕБС разрешено на уровне действующего законодательства, поэтому любой желающий может обратиться в МФЦ с этим требованием.