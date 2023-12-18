В России новая схема обмана россиян по телефону. Чтобы украсть все деньги абонента, теперь пугают сроком действия SIM-карт. Опрос

Россию захлестнула волна звонков мошенников, пугающих истечением срока действия SIM-карты. Они требуют продлить SIM-карту с цель выманить логин и пароль от личного кабинета в экосистеме оператора связи и получить доступ к привязанным к номеру сервисам, включая банковские приложения. Операторы должны блокировать такие вызовы, но они все равно проходят, даже несмотря на наличие госсистемы «Антифрод», к которой подключены почти все из них.

SIM-карта со сроком годности

В России резко обострилась проблема мошеннических вызовов. Злоумышленники вновь массово донимают россиян своими звонками, но на этот раз у них заготовлена новая схема – теперь они пытаются убедить своих потенциальных жертв, что срок действия у их SIM-карт истекает, и что его нужно срочно продлить.

Как сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского», жалобы россиян на подобные звонки участились осенью 2023 г., притом с течением времени таких звонков становится все больше. По сравнению с сентябрем 2023 г. , в октябре 2023 г. число таких комментариев увеличилось в три раза, а в ноябре 2023 г. – в четыре раза.

Звонящие охотятся за логином и паролем от личных кабинетов россиян на сайтах их операторов связи. Как рассказал CNews главный эксперт «Лаборатории Касперского», эта схема получает все больше распространение. По его словам, она выглядит так: «Человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учётные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды».

Фото: Билайн Продлевать SIM-карты не требуется. Достаточно совершать по ним хотя бы один звонок раз в три месяца, чтобы оператор не забрал номер

Если владелец номера выдаст звонящему эту информацию, то мошенник попытаются установить переадресацию SMS на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты, то есть электронную SIM-карту, она же eSIM. «Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных», — добавил Сергей Голованов.

Верить никому нельзя

В реальности SIM-карты в России действительно имеют срок действия, но не тот, о котором говорят злоумышленники. Если по номеру телефона в течение 90 дней не было ни единой платной транзакции (звонок, SMS и пр.), то номер, с высокой степенью вероятности, будет отключен, а через некоторое время оператор вернет его в продажу.

Если же номер активно используется, то никакого продления SIM-карты не требуется. Единственное, что с ней в этом случае может случиться – это физический выход ее из строя. В этом случае потребуется посетить салон связи оператора и получить новую SIM-карту или же заказать ее с курьером. В сетях некоторых операторов эта услуга может быть платной.

Звонят каждому

В «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что в России в целом растут объемы мошеннических вызовов. И это при том факте, что в России уже давно действует система «Антифрод», курируемая Роскомнадзором, к которой власти понуждают подключаться операторов связи, грозя им крупными штрафами и отъемом лицензии за непослушание.

По данным «Лаборатории Касперского», только в ноябре 2023 г. почти 19% российских пользователей поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре 2023 г. этот показатель находился на уровне 13%. При этом различные спам-звонки осенью 2023 г., согласно анонимизированной статистике приложения Kaspersky Who Calls за сентябрь-ноябрь 2023 г, получали 94% россиян.

Сотруднику редакции CNews тоже поступил звонок мошенника с требованием продлить SIM-карту, который по неизвестным причинам был пропущен оператором – представителем «Большой четверки» (они все подключены к «Антифроду»).

Трудно отрицать очевидное

Рост количества мошеннических вызовов в России с легендой о продлении SIM-карты – это очевидный факт, доказательством которого служит далеко не только статистика «Лаборатории Касперского». Например, об этой проблеме «Известиям» сообщили в крупных российских банках, в проекте ОНФ «За права заемщиков», а также в российском Центробанке. Представители платформы «Народного фронта» «Мошеловка» тоже не стали отрицать наличие нарастающей волны таких звонков. По их словам, она появилась летом 2023 г., а к концу года такая схема вошла в список самых любимых мошенниками.

Операторы связи тоже констатируют факт наличия такого рода звонков, но не объясняют, как так получается, что при всех существующих средствах защиты от телефонных мошенников и спамеров эти звонки все равно доходят до абонентов. «Мошенники нередко представляются сотрудниками оператора связи и под различными предлогами пытаются заполучить, например, код из SMS, который позволяет войти в «Госуслуги» или личный кабинет абонента, – заявили изданию в «Мегафоне».

В Tele2 подчеркнули, что звонящие могут придумывать самые разные причины для звонка – например, убеждать абонентов в необходимости замены SIM-карты, смены тарифного плана и пр. Но цель всегда одна – добыть доступ к личному кабинету абонента на сайте оператора. «Мы фиксируем этот вид мошенничества уже не первый год. Злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора. Они указывают различные причины звонка – это не только предостережение о блокировке карты, но также предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты. Цель мошенника – войти в личный кабинет абонента, для доступа запрашивается смс-подтверждение, которое приходит на номер жертвы. Таким образом злоумышленники смогут получить доступ к сервисам, зарегистрированным на этот номер», – сообщили CNews представители Tele2.



