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Власти поставят на прослушку звонки в Telegram и WhatsApp*

Звонки в Telegram, вероятно, скоро будут подключены к системе «Антифрод» Роскомнадзора. Она нужна для защиты россиян от спамеров и мошенников, и сейчас к ней обязаны подключаться все операторы связи страны. Новшество распространится также на WhatsApp* и Viber – другие мессенджеры пока не затронуты.

Власти берутся за Telegram

Мессенджер Telegram в обозримом будущем может быть подключен к системе «Антифрод» Роскомнадзора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на черновик паспорта федпроекта «Информационная безопасность» из состава рассчитанного до 2030 г. нацпроекта «Экономика данных». Аналогичная участь, согласно документу, ждет и Viber.

Предварительная версия паспорта гласит, что «Антифрод» будет контролировать звонки в Telegram в 2029 г. К этому же времени аналогичная процедура будет внедрена в работу Viber и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) в России.

Как именно власти намерены внедрить «Антифрод» в мессенджеры, к моменту выхода материала оставалось загадкой. По заявлениям разработчиков, абсолютно весь объем передаваемых в Telegram и WhatsApp* данных, будь то текстовая переписка или звонки, защищены сквозным шифрованием. Это означает, что вклиниться в этот процесс невозможно, по крайней мере, со слов владельцев этих сервисов.

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Kelly Sikkema / Unsplash
Голосовое общение в мессенджерах сложно назвать приватным

Другие мессенджеры в документе не упоминаются. В теории, россияне могут начать использовать для звонков другие сервисы, например, Skype или Signal.

Первые намеки никто не заметил

Свою систему «Антифрод» Роскомнадзор продвигает с 2022 г. Как сообщал CNews, за отказ подключать «Антифрод» одних операторов ждут штрафы, других – отзыв лицензии.

А нужна данная система для защиты от подмены номера при совершении голосовых вызовов. Но, как показывает практика, количество мошеннических и рекламных вызовов в стране не сократилось – с 8 утра до полудня 22 апреля 2024 г. на два номера телефона (подключены к разным операторам) сотрудника редакции CNews поступило три спам-звонка и один звонок от мошенников с информацией о якобы скором прекращении договора на оказание услуг связи.

Все эти звонки поступают по обычным сотовым сетям. При этом за последний год сотрудник CNews получил лишь один голосовой вызов от мошенников в WhatsApp* и пару текстовых сообщений от них же. В Telegram количество скам-сообщений за отчетный период равно нулю.

Между тем, в апреле 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в настоящее время 70-80% звонков проходят именно через WhatsApp. Про то, что к мессенджерам в будущем привяжут «Антифрод», он ничего не говорил.

Пара месяцев на подготовку

На 22 апреля 2024 г., документ о расширении сферы влияния «Антифрода» был всего лишь черновиком, однако итоговый его вариант будет готов в самом скором будущем. Как сообщили «Коммерсанту» в Минцифры, финальный вариант плана мероприятий будет показан летом 2024 г., пока без более точной даты. Впрочем, ждать в любом случае осталось всего несколько месяцев.

Как отметили в Минцифры, документ в настоящее время «формируется с учетом мнения заинтересованных ведомств и рынка, а также исходя из имеющихся возможностей финансирования». Какие именно ведомства заинтересованы во внедрении «Антифрода» в мессенджеры, в Минцифры уточнять не стали.

Мнение операторов и ИБ-экспертов

Российские операторы из «Большой четверки» с сомнением относятся к новой инициативе влпастей. Например, в Tele2 подчеркнули, что контроль за голосовыми вызовами в мессенджерах находится «вне зоны контроля операторов», причем не только технически, но и законодательно. «Для таких вызовов может применяться не только мобильный интернет, но и любой другой способ доступа», – заявили изданию представители Tele2.

В «Мегафоне» сделали акцент на том, что мессенджеры используют сквозное шифрование. «У мобильного оператора есть возможность видеть факт использования абонентом того или иного мессенджера. Однако поскольку такой трафик зашифрован и идет внутри каналов передачи данных, то ни телефонных номеров общающихся, ни интенсивности и длины сессий оператор видеть не может», – сообщили CNews представители «Мегафона».

Они добавили также, что «звонок с «+7900» в телефонных сетях технически нереализуем, однако такой вызов может отобразиться у абонента в мессенджерах». «При получении подобного звонка следует помнить, что сотрудники банков никогда не звонят через мессенджеры. Чтобы убедиться в том, что звонит представитель компании, мы советуем положить трубку и перезвонить на номер, указанный на официальном сайте организации, от лица которой к вам обращаются», – заключили в «Мегафоне».

Сомнения высказывают специалисты в сфере информационной безопасности. Руководитель группы антифрод-решений Innostage Лев Афанасьев сообщил «Коммерсанту», что на текущий момент операторы связи не могут «однозначно отличать звонки через мессенджеры от загрузки картинок, видео и сообщений. При этом он подчеркнул, что для идентификации таких звонков можно использовать другие параметры – длительность передачи данных и объем переданной информации. «Но, скорее всего, для этого потребуется законодательное расширение полномочий операторов», – добавил он.

К слову, в сентябре 2023 г. Сбербанк запатентовал бота на основе искусственного интеллекта, который будет защищать россиян от звонков мошенников. У него два сценария работы – перехват всех входящих звонков, и если он поступил не от мошенника, то пользователь сможет начать разговор; прослушивание беседы, и если выяснится, что звонит злоумышленник, разговор будет прерван. Бот сможет «слушать» разговоры даже в мессенджерах, уверяют разработчики.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Геннадий Ефремов

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