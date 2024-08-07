Продал «серую» SIM-карту – сел в тюрьму. Сотрудников салонов связи начнут лишать свободы

В России на уровне государства ведется рассмотрение идеи уголовного преследования сотрудников салонов сотовой связи за те или иные нарушения при продаже SIM-карт. Инициатива обсуждается Минцифры и крупнейшими операторами связи. Цель – борьба с рынком SIM-карт.

Риск уголовного преследования

В обозримом будущем над сотрудниками салонов сотовой связи может нависнуть неиллюзорная угроза лишения свободы за продажу SIM-карт, оформленных с теми или иными нарушениями. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в неназванном телеком-операторе, Минцифры и крупнейшие операторы связи уже ведут обсуждение этой идеи, смысл которой – в борьбе с «серыми» SIM-картами.

По информации издания, уголовное преследование будет грозить работникам салонов связи «в случае неоднократных нарушений правил работы при регистрации абонентов и с персональными данным в рамках Единой биометрической системы». Какое именно количество нарушений будет считаться неоднократным, к моменту выхода материала известно не было.

«Коммерсант» приводит высказывание директора по работе с госорганами «Мегафона» Владимира Месропяна, сделанное в рамках выступления на заседании ИT-комитета Госдумы 29 июля 2024 г. По его словам, «с учетом следующего шага, когда законодатель говорит об уголовной ответственности для нашего сотрудника, который допустил неоднократные нарушения, требования (по безопасности – прим. CNews) к нам будут еще выше».

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Представители оператора отдельно уточнили изданию, что под этим подразумевалось, что «операторы связи имеют все технические возможности для проведения процедуры сбора биометрии для ЕБС и в случае получения такого права открыты к потенциальному усилению ответственности»

От инициативы все открещиваются

«Мы не выступали с инициативой посадить побольше своих сотрудников», – заявил утверждает источник издания в одном их крупных операторов, добавив, что инициатива пока находится в разработке. Но, по его словам, «идея сажать сотрудников за «левые» симки есть».

В кругах власти утверждают, что Минцифры «не обсуждает такую инициативу». На это изданию указал приближенный к Правительству источник.

Напомним также, что в России к моменту выхода материала был уже почти принят законопроект об ограничении количества SIM-карт до 20 штук, которые можно оформить на один паспорт. К концу июля 2024 г. он прошел три чтения в Госдуме – впереди рассмотрение в Совете Федерации и получение подписи главы государства.

Это уже перебор

Крупнейшие операторы связи, в большинстве своем, не комментируют новую инициативу властей. В частности, от комментариев «Коммерсанту» отказались в МТС и «Билайне».

Представители Tele2, напротив, четко обозначили мнение оператора по этому вопросу. «На фоне строгости процедур, касающихся верификации данных клиентов в розничной сети, эта мера представляется избыточной», – заявили CNews представители Tele2.

Представители Минцифры от комментариев отказались.

Или срыв плана, или лишение свободы

Опрошенные изданием эксперты считают, что сотрудники салонов связи часто вынуждены продавать «серые» SIM-карты, оформленные с нарушениями, чтобы сделать план по продажам. «Обычно это люди, на которых мало того что наложена материальная ответственность, так еще и их зарплаты зачастую зависят от плана продаж, – сказал «Коммерсанту» редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. – Чтобы получить полную зарплату, они часто вынуждены идти на ухищрения, например продавать SIM-карты на серый рынок».