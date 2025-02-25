ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Чиновники Австралии лишились пользоваться ПО «Лаборатории Касперского». Официальная причина – угроза нацбезопасности. Аналогичные заявления делали власти США, когда запрещали своим чиновникам, а затем и обычным потребителям пользоваться наработками «Лаборатории Касперского», но те успешно нашли пути обхода ограничений.

Запрет по-австралийски

Австралийские чиновники отныне лишены возможности пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского». Как пишет TechCrunch, это связано с неким «неприемлемым риском безопасности» (unacceptable security risk), который якобы таится в программных продуктах российской ИБ-компании.

Запрет строгий и официальный – он прописан в директиве Министерства внутренних дел Австралии, где говорится о риске национальной безопасности. Все госучреждения обязаны удалить ранее установленное ПО «Касперского» и сделать это, желательно, без промедления. Крайний срок – 1 апреля 2025 г., то есть отказ от антивируса и других разработок «Лаборатории Касперского», а также на поиск альтернативных решений у госслужащих Австралии есть немногим более месяца.

«Рассмотрев анализ угроз и рисков, я пришла к выводу, что использование продуктов и веб-сервисов «Лаборатории Касперского» представляет неприемлемый риск безопасности для правительственных сетей и данных, возникающий из-за угроз иностранного вмешательства, шпионажа и саботажа», – заявила в директиве секретарь МВД Австралии Стефани Фостер (Stephanie Foster).

Где-то мы уже это видели

Австралия – далеко не первая страна, заставившая своих чиновников отказаться от продукции «Лаборатории Касперского». Тренд задали США в 2017 г., то есть в период первого правления действующего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Затем его подхватила Великобритания, после – Канада, а теперь, благодаря Австралии, трио стран превратило в квартет. Пока нет информации, когда квартет эволюционирует в квинтет, и какая из стран следующая откажется от проверенных десятилетиями продуктов «Касперского.

Представитель «Лаборатории Касперского» Стефан Рояхер (Stefan Rojacher) заявил TechCrunch, что компания «разочарована решением» и что директива была выпущена «без какого-либо предупреждения или возможности для взаимодействия» с целью разрешения беспокойств правительства Австралии.

Пока не как в Америке

В июне 2024 г. власти США расширили санкции против «Лаборатории Касперского» и постановили максимально быстро изгнать ее софт с компьютеров всех без исключения американских пользователей. Новая директива затронула и простых потребителей – они были обязаны удалить ПО «Касперского» со своих личных устройств, как мобильных, так и стационарных, и прекратить его дальнейшее использование с 29 сентября 2024 г.

В Австралии до такого пока что не дошло, сообщил «Ведомостям» представитель «Лаборатории Касперского». По его словам, новое постановление МВД этой страны распространяется только на госструктуры Австралии.

Только не списывай точь-в-точь

Заявление МВД Австралии о якобы таящейся в программах «Лаборатории Касперского» новым или уникальным не является. Не желая придумывать свое объяснение необходимости изгнания российского ПО с компьютеров местных чиновников, ведомство слово в слово позаимствовала высказывания властей ряда европейских государств.

Те, в свою очередь, тоже не являются авторами этой причины. Первоначально ее придумали американские власти. Она, в частности, приведена в официальном приказе министра торговли США Джины Раймондо. В нем сказано, что ПО «Лаборатории Касперского» угрожает нацбезопасности США ввиду того, что может применяться «для шпионажа за компаниями».

Мнение политиков пользователей не волнует

Как показала практика, даже в США пользователей мало интересуют запреты властей. Если им нужен тот или иной софт, они продолжат им пользоваться, что бы ни говорили политики.

В октябре 2024 г. CNews писал, что жители США, получившие запрет на пользование ПО «Лаборатории Касперского», массового его проигнорировали. Как оказалось, американцы вовсе не желают переходить на альтернативные решения. При этом они столкнулись с некоторыми сложностями с обновлениями антивирусных баз «Касперского», но быстро решили их – теперь они пользуются теми же техническими решениями, что хорошо знакомы большинству россиян, не смирившихся с блокировкой одних сайтов и сервисов и замедлением других.