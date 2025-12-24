Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Пользователю
|

Троян MacSync получил цифровую подпись, нотариальное заверение и принялся обходить защиту макбуков

Вредонос, который портит кровь пользователям macOS с прошлой весны, в определённый момент обзавёлся валидной цифровой подписью и нотариальным заверением. Это позволило обходить защиту системы.

Новая мутация

Специалисты по кибербезопасности компании Jamf выявили новую итерацию инфостилера MacSync, которая распространяется в виде приложения на языке Swift с цифровой подписью и нотариальным заверением. Это, в частности, означает, что защитные средства операционной системы рассматривают этот вредонос как доверенное приложение.

Этот метод существенно превосходит по своей эффективности прежние варианты, которые, в основном, сводились к тактике ClickFix или требовали от конечного пользователя «перетаскивания на терминал».

По данным специалистов Jamf, вредонос содержится в образах диска zk-call-messenger-installer-3.9.2-lts.dmg.

Последние версии MacSync снабжены действующей цифровой подписью от авторизованного разработчика ПО для Apple с идентификатором GNJLS3UYZ4.

oled6.jpg

Pixabay / Pexels
Вредонос MacSync, который портит кровь пользователям macOS с прошлой весны, в определённый момент обзавёлся валидной цифровой подписью и нотариальным заверением

После того, как о проблеме проинформировали Apple, сертификат был отозван.

Непосредственно сам вредонос доставляется в систему с помощью закодированного дроппера. После его раскодирования исследователи обнаружили довольно неожиданные характеристики MacSync Stealer.

Вредонос использует сразу несколько механизмов, препятствующих обнаружению, в том числе искусственное раздувание DMG-файла до 25,5 мегабайт посредством встраивания PDF-документов - «обманок», а также полное удаление скриптов, задействованных в секвенции запуска и проверка интернет-соединения непосредственно перед запуском, чтобы удостовериться, что система не является отладочной средой.

Защищённость как проблема

MacSync впервые был замечен в апреле 2025 года под названием Mac.C, и уже к июлю приобрёл значительную популярность в даркнете.

Аналитики группы MacPaw Moonlock, проанализовав код вредоноса, обнаружили, что он способен красть реквизиты доступа к iCloud, пароли, хранящиеся в браузерах, системные метаданные, данные криптовалютных кошельков и целые файлы из файловой системы.

Автор вредоноса, известный как Mentalpositive, в интервью своему оппоненту, эксперту по кибербезопасности g0njxa, заявил, что внедрение более строгой политики нотариального заверения приложений в ОС macOS 10.14.15 оказало наибольшее влияние на процесс разработки MacSync. Что и нашло отражение в новых перехваченных версиях.

«Репутация macOS как высокозащищённой системы временами играет против неё самой, поскольку её пользователи в целом менее склонны ожидать кибератак на свои системы, - говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - И хотя Apple действительно неплохо справляется с киберугрозами, нет смысла делать вид, что проблема отсутствует. MacSync тому прямое доказательство, причём небезобидное».

Эксперт добавил, что единственным, по сути, слабым местом вредоноса является необходимость скачивать его с непроверенного ресурса: это всегда фактор риска.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

ИИ-ассистенты в браузерах могут без спроса удалять данные

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще