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«Интеллектуальная безопасность» представила новый релиз Security Vision IRP

Безопасность Новости поставщиков

«Интеллектуальная безопасность» сообщила о выходе нового релиза системы Security Vision IRP. В актуальной на сегодняшний день версии системы Security Vision Incident Response Platform [IRP], предназначенной для автоматизации действий по реагированию на инциденты кибербезопасности, пользователям стал доступен ряд новых полезных возможностей, а уже имеющийся функционал был оптимизирован.

Поиск по типам заявок при настройке фильтра (например, в перечне заявок). Найти нужную заявку стало гораздо удобнее и быстрее.

Валидация значений в карточке заявки. Благодаря этому исключаются возможные конфликты в значениях свойств.

В процессе импорта заявок все ошибки, имеющиеся в данных файла, отображаются пользователю.

Изменения в рамках рабочего процесса при использовании действия «Вызов внешнего коннектора»: появились возможности выбора в качестве параметра действия свойства типа «Таблица». Кроме того, заполнять команды внешнего коннектора теперь можно не только значениями свойств заявок, но и статическим значением, указанным пользователем, или значением справочника базы знаний.

Платформа Security Vision предоставляет возможность интеграции с различными системами при помощи настраиваемых внешних коннекторов. Внешние коннекторы могут выполнять команды сбора информации и различных действий на удаленных системах в рамках рабочих процессов реагирования на инциденты информационной безопасности. Были внесены следующие изменения:

Новый внешний коннектор для взаимодействия с системой очередей Apache Kafka.

Новый внешний коннектор к IBM MQ. Коннектор предназначен для периодического получения сообщений из очереди и обогащения заявок на основе полученных данных.

Оповещения при попытке пересохранения изменений, внесенных другим пользователем. Теперь ситуации, когда один пользователь удаляет изменения другого, будут исключены.

Для взаимодействия с некоторыми удаленными системами используются коннекторы, встроенные в портал Security Vision. Встроенные коннекторы предназначены для сбора информации и автоматического создания заявок. Редактирование удаленных служб коннекторов данных. Теперь пользователи могут выстраивать цепочку коннекторов данных, что позволяет осуществлять сбор данных в разных сегментах сети.

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