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Eset: 74% российских пользователей рискуют личными данными в открытых Wi-Fi сетях

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Международная антивирусная компания Eset проанализировала привычки использования россиянами публичных сетей Wi-Fi.

Выяснилось, что к общедоступным точкам Wi-Fi подключаются 74% пользователей. Наиболее популярными местами подключения стали: кафе (в мультивариативном опросе этот вариант выбрали 49%), отели (42%), аэропорты (34%) и торговые центры (35%).

Также пользователи рассказали, с какой целью они обычно подключаются к общественному Wi-Fi. 66% пользователей переписываются в соцсетях, 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту.

Еще 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Примечательно, что каждый пятый респондент звонит по аудио- и видеосвязи, не заботясь о защите передаваемого трафика.

Такие виды активности представляют опасность для личных данных. Злоумышленники могут перехватить трафик, пароли от аккаунтов в соцсетях, платежную информацию. Создание поддельных точек доступа, отсутствие шифрования передаваемой информации — лишь немногие опасности публичных сетей Wi-Fi.

Отказаться от подключения к общедоступным сетям сложно. Нередко пользователю необходимо срочно выйти на связь, найти локацию на карте и т. д. На этот случай Eset рекомендует соблюдать базовые правила безопасности, не подключаться к подозрительным точкам доступа и использовать комплексные антивирусные решения, защищающие пользователя от различных киберугроз.

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