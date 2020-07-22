Инновационные технологии породили новые бреши в работе ИБ-департаментов предприятий. Специализированные решения только усложняют инфраструктуру и приносят проблемы с поставщиками, лицензиями и не автоматизированными оповещениями, которые усыпляют бдительность сотрудников. Можно ли одновременно и адаптировать ИБ-процедуры к новым угрозам, и провести их оптимизацию, сократив ненужные траты?

WSS-Consulting разработала сервис для безопасной работы в офисе в период пандемии

Компания WSS-Consulting разработала сервис на базе своей платформы WSS Portal, который помогает организовать безопасную работу сотрудников в офисе в период распространения COVID-19. Сервис позволяет контролировать предельное количество человек в одном помещении и, таким образом, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора во избежание вспышки заболеваемости.

до 50 м2 – не более 5 человек; до 100 м2 – не более 10 человек; до 200 м2 – не более 25 человек; свыше 200 м2 – не более 50 человек.

При бронировании рабочего места сотрудники могут воспользоваться картой офиса с цветовыми обозначениями загруженности помещения, а также календарем, который позволяет планировать работу на несколько недель вперед.

Благодаря функции безопасной рассадки сервис разрешит забронировать только те места, которые расположены друг от друга на дистанции в 1,5 метра.

Данное решение разработано для больших офисных помещений и коворкингов с целью сокращения риска массового заражения. Сервис является дополнительным модулем корпоративного портала компании WSS Portal.