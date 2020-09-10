По прогнозу IDC мировые доходы от инфраструктуры и услуг SD-WAN будут расти ежегодно более чем на 40% и достигнут $4,5 млрд к 2022 г. Но многие руководители сетевых подразделений до сих пор не вполне ясно представляют практическую пользу от этого подхода. Тем временем, без замены устаревшей инфраструктуры WAN в географически распределенных филиалах цифровизация просто невозможна.

Во всех секторах мировой экономики внедрение цифровых инноваций считается обязательным условием развития бизнеса. Но это вносит множество изменений в сетевые среды организаций. Из-за этого концепция защищаемого сетевого периметра постепенно устаревает. Поставщикам облачных услуг нужно разработать многоуровневую стратегию эшелонированной защиты.

Positive Technologies: уязвимости в PAN-OS могли угрожать безопасности внутренних сетей

Palo Alto Networks устранила уязвимости в PAN-OS, операционной системе, использующейся межсетевыми экранами следующего поколения (NGFW) Palo Alto Networks. Уязвимости были обнаружены экспертами Positive Technologies Михаилом Ключниковым и Никитой Абрамовым. Используя их, злоумышленник может получить доступ к конфиденциальным данным или продолжить развивать атаку и получить доступ к внутренним сегментам сети компании, использующей уязвимые средства защиты.

Уязвимость CVE-2020-2037 с оценкой 7,2 относится к классу Сommand Injection. Она позволяет удаленному пользователю выполнять произвольные команды в операционной системе межсетевого экрана. Для атаки необходима авторизация в веб-интерфейсе управления данным ПО. После этого атакующий может перейти в определенный раздел межсетевого экрана, разместить вредоносный код в одной из веб-форм и получить максимальные привилегии в операционной системе.

«Уязвимость была найдена c помощью анализа методом черного ящика веб-интерфейса управления NGFW, она возникает из-за отсутствия фильтрации пользовательского ввода, — сказал Михаил Ключников. — В реальной атаке злоумышленник может подобрать, например, пароль от панели администратора, выполнить RCE и получить доступ как к самому продукту Palo Alto, так к внутренней сети организации. Панель администратора может находиться как внутри корпоративной сети, так и снаружи — это уже как настроят админы, как им удобнее. Но безопаснее, естественно, держать ее внутри. Соответственно, атакующий может быть не только из внутренней, но и из внешней сети».

Следующая обнаруженная уязвимость CVE-2020-2036 с оценкой 8,8 относится к классу XSS. Если потенциальная жертва, которая авторизована в панели администратора, откроет специально сформированную вредоносную ссылку, то злоумышленник сможет выполнять любые действия от ее имени в контексте приложения Palo Alto, проводить спуфинг страницы и развивать атаки. Атака возможна из интернета, но если панель администратора расположена внутри, злоумышленнику понадобится знать адрес панели администратора внутри сети.

Еще одна уязвимость CVE-2020-2038 c оценкой 7,2 значительно расширяла уже имеющуюся допустимую функциональность (как и в первом случае речь идет о Command Injection). По умолчанию при работе с данным интерфейсом установлены ограничения на вызов системных команд. Исключением являются некоторые базовые из них (например, ping), однако, используя недостаточную фильтрацию пользовательских данных, можно внедрить любые команды ОС. Таким образом злоумышленник, имеющий API-ключ или пользовательские данные для его генерации, мог выполнять произвольные системные команды с максимальными привилегиями.

Наконец, четвертая найденная экспертами Positive Technologies уязвимость (CVE-2020-2039, рейтинг 5,3) могла позволить неавторизованному пользователю загружать файлы произвольного содержимого и размера в определенную директорию на сервере, что может привести к недоступности устройства (DoS). Для ее эксплуатации злоумышленник может загружать неограниченное количество файлов различного размера, что приведет к полному исчерпанию свободного места в системе. Из-за отсутствия свободного места веб-панель администрирования устройства становится недоступной.

Для устранения уязвимостей необходимо обновить систему до последней версии согласно рекомендациям, указанным на сайте производителя.