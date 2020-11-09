74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Исследование: каждый третий россиянин называет себя или своих знакомых жертвой взлома

Согласно исследованию GfK Consumer Life 2020, 74% россиян обеспокоены неправомерным использованием личных данных, 52% - угрозой сохранности частной информации. 29% российских потребителей заявили, что их самих или друзей/знакомых взламывали

«Безопасность – личная ценность №1 для россиян в списке из 57 личных ценностей. Мир полон угроз, и потребители по многим причинам испытывают стресс. Они хотят быть уверенными в том, что то, что они покупают, безопасно, или, по крайней мере, не может им навредить», - сказала Кристина Нарыкова, руководитель отдела Consumer Insights GfK Rus. - Тренд более выражен среди женщин и потребителей старше 35 лет. Он разбивается на три субтренда: физическую безопасность (потребители хотят чувствовать себя в безопасности дома и за его пределами), информационную безопасность и снижение стресса. Сегодня половина россиян говорит о том, что всегда заботится о своей безопасности (+7 п. п. с 2015 г.). Еще больше россиян – двое из троих – беспокоятся о безопасности своей личной информации при совершении покупок в интернете.

В отношении технологий мошенничество и нарушение конфиденциальности больше всего беспокоят потребителей не только в России, но и во всём мире. Также каждого второго россиянина беспокоит распространение ложных новостей в интернете, 43% - зависимость от технологий, 37% - то, что технологии ставят под угрозу физическую безопасность.

Эти опасения являются одним из основных барьеров для покупки «умных» устройств для дома, у которых в целом в России хорошие перспективы. Потребители проявляют большой интерес к устройствам, которые помогают обеспечить безопасность, и «умные» устройства с такой функцией - одни из тех, которые они готовы купить в первую очередь. 24% опрошенных планируют купить в ближайшие 1-2 года «умную» камеру, 18% - «умные» шторы/жалюзи, 16% - «умный» звонок/замок. Примерно треть опрошенных пока не готова купить, но эти продукты респондентов привлекают.

За желанием иметь «умные» системы безопасности стоит намерение сделать дом самым безопасным местом. 79% россиян согласны с утверждением «Мой дом – моё личное убежище, где я могу расслабиться и уйти от всех проблем». Значение дома как убежища растёт быстрыми темпами – всего за три года рост составил 13 п. п.

66% россиян при совершении покупки хотят знать, как бренды и технологические компании заботятся о сохранности персональных данных. И только половина потребителей верит тому, что компании и бренды говорят об их усилиях по охране личной информации пользователей.