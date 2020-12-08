74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды

«Лаборатория Касперского» провела опрос среди работающих на удалёнке сотрудников небольших компаний и выяснила, в чём для них заключается комфорт хоум-офисов. Так, респондентам нравится просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, трудиться на свежем воздухе и даже работать голыми.

Переход к дистанционному формату взаимодействия, в том числе в компаниях малого и среднего бизнеса, был сопряжён с техническими сложностями и изменением ландшафта угроз: ростом теневых IT, атаками через протокол удалённого доступа (RDP) и т.д. По данным Всемирного экономического форума, оказавшись на удалёнке, люди также столкнулись с некоторыми психологическими проблемами, среди которых дисбаланс между работой и личной жизнью. Тем не менее, многие нашли в новом опыте положительные моменты, которые в будущем хотели бы сохранить.

По данным «Лаборатории Касперского», 56% сотрудников, работая из дома, предпочитают надевать удобную одежду, а 11% и вовсе обходятся без неё. Больше половины (53%) рады, что простились с поездками в офис и могут просыпаться за несколько минут до начала рабочего дня, а также прилечь в перерывах. Оценили возможность работать на балконе или свежем воздухе 22% опрошенных, а 20% полюбили обедать не в столовой. Кроме того, удалёнка дала сотрудникам больше возможностей для отдыха и развлечений: они стали смотреть больше фильмов в онлайн-кинотеатрах (20%) и чаще играть в видеоигры (14%). А 4% считают преимуществом дистанционной работы возможность реже принимать душ.

«Карантин – палка о двух концах. С одной стороны, мы можем находиться дома и не вспоминать о недостатках жизни в мегаполисе. С другой – пытаясь не потерять продуктивность, сотрудникам приходится реорганизовывать рабочие процессы. Получается не всегда хорошо: в этом году мы наблюдали, как много технических ошибок делают сотрудники на удалёнке, рискуя тем самым и своими личными данными, и корпоративными. Мы напоминаем о необходимости заботиться о безопасности своих устройств и конфиденциальности, рекомендуем использовать надёжные защитные решения и повышать цифровую грамотность», – комментирует Елена Молчанова, представитель направления для повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

Для защиты сотрудников, работающих в дистанционном режиме, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям установить проверенное защитное ПО, например, Kaspersky Endpoint Security Cloud, на все рабочие устройства, включая мобильные девайсы; вдохновлять людей на повышение цифровой грамотности и мотивировать их получать новые знания. В этом может помочь платформа Kaspersky Automated Security Awareness Platform; напоминать сотрудникам, что категорически не рекомендуется передавать личную информацию через незащищённые каналы связи и открывать доступ к учётным записям третьим лицам; рассказывать сотрудникам, как можно усилить защиту домашнего Wi-Fi. Поскольку на большинстве маршрутизаторов имя пользователя и пароль ставятся по умолчанию, злоумышленники легко могут их подобрать. Мы рекомендуем установить новый пароль и обновить прошивку роутера.