Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную версию системы анализа сетевого трафика и расследования сетевых инцидентов класса NTA (Network Traffic Analysis) — «Гарда Монитор» с возможностью автоматического обнаружения трафика от новых устройств и сервисов в заданном сегменте сети.

В системе реализована возможность наблюдения за используемыми IP-адресами, MAC-адресами, DNS-именами устройств и портами получателей (сервисами) в заданном сегменте сети. «Гарда Монитор» автоматически обнаруживает трафик от нового устройства или сервиса. Исчезновение трафика также будет выявлено. Специалист по информационной безопасности теперь может указать интересующие сегменты сети и задать для них наблюдаемые объекты, период обучения и допустимые интервалы отсутствия трафика устройства или сервиса. Предусмотрен переход от информации о событии, непосредственно к трафику.

Добавлены автоматически обновляемые репутационные списки IP-адресов, доменов и URL-адресов по следующим категориям: активность бот-сетей, использование вредоносного ПО, обращение к фишинговым ресурсам, криптомайнинг, обращение к подозрительным ресурсам, обращение к хостам, поддерживающим технологию DNS-запросов поверх HTTPS. Также в системе предусмотрена возможность добавлять пользовательские автоматически обновляемые источники сигнатур и списков.

Стало возможным детектирование промышленных протоколов DNP3, MODBUS, OPCUA, S7Comm. Каждый протокол разбирается до уровня команд.

Наряду с приемом статистики от маршрутизатора по протоколу NetFlow в «Гарда Монитор» добавлена поддержка протокола sFlow v2/v4/v5.

Существенно доработана функциональность доменной авторизации. Добавлена поддержка нескольких серверов для аутентификации и корневых каталогов поиска, поддержка LDAPs, а также SSL/TLS аутентификация.

Переработан интерфейс раздела фактов сетевой разведки. Добавлена возможность отображения на карте сети узлов, подвергшихся разведке.