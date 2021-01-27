Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок

«Лаборатория Касперского» обновила свое решение для защиты виртуальных и облачных сред. Теперь оно повышает безопасность сред DevOps, цель которых — сократить жизненный цикл разработки системы и обеспечить непрерывную интеграцию и поставку с высоким качеством программного обеспечения. В продукт Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред добавлены возможности детального (послойного) антивирусного сканирования контейнеров. Это позволяет минимизировать риск их компрометации и, как следствие, успешных атак на цепочки поставок.

Злоумышленники регулярно совершают такие атаки, например, внедряют фрагмент вредоносного кода в легитимные программы. Такой метод был использован, в частности, в атаке на цепочку поставок ShadowPad, когда бэкдор встроили в популярную библиотеку. Мишенью часто также становятся репозитории с открытым исходным кодом, например, в Docker Hub было обнаружено 17 изображений с бэкдорами, а из RubyGems пользователи загрузили 725 вредоносных пакетов почти 100 тыс. раз.

Защита от атак на цепочки поставок — одна из ключевых потребностей разработчиков ПО, но найти эффективный инструмент непросто, поскольку сверка целостности быстро меняющейся среды — сложный с технической точки зрения процесс. Работа защитного решения не должна мешать вовремя выпустить приложение на рынок или в целом нарушать общий гибкий подход, характерный для DevOps. Разработчики могут добавлять дополнительные проверки на безопасность в конвейеры интеграции и доставки (continuous integration/continuous delivery, CI/CD), в том числе в проекты TeamCity и JenkinsPipeline, — через интерфейсы командной строки и программные интерфейсы приложений. Это позволяет проверять контейнеры и репозитории контейнеров на наличие киберугроз на разных стадиях сборки и тестирования приложений.

Вдобавок к интеграции с публичными облачными средами AWS, Microsoft Azure и Yandex.Cloud решение Kaspersky Security для защиты виртуальных и облачных сред теперь также интегрировано с Google Cloud. Управление всеми средствами защиты осуществляется через единую консоль управления из Kaspersky Security Center.

«Непрерывная разработка ПО — это современный подход к созданию программного обеспечения. DevOps позволяет исключить привычные долгие процедуры согласования, но решать задачи информационной безопасности в рамках этого метода непросто. Безопасное использование контейнеров снижает риск внедрения зловредов в среду разработки, контейнеризованные приложения или подмены сторонних библиотек, используемых такими приложениями. Наше решение для защиты виртуальных и облачных сред предлагает компаниям взаимовыгодный сценарий, позволяющий восполнить пробел в кибербезопасности среды разработки. Продукт включает в себя инструменты, понятные разработчикам и не мешающие им делать свою работу, и помогает отражать атаки на ту часть инфраструктуры, которая ранее не была защищена», — сказал Андрей Пожогин, старший менеджер по продуктам «Лаборатории Касперского».