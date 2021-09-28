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Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

Компания «Ростелеком-солар» выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor 7.5. Основные новинки релиза: агент для мониторинга рабочих станций под управлением macOS, контроль данных в корпоративном мессенджере Cisco Webex Teams, а также детальная отчетность о поведении сотрудников.

«Рабочие станции персонала – один из ключевых объектов мониторинга для DLP-систем, поэтому в новой версии мы сделали серьезный шаг в развитии нашего endpoint-агента. Теперь в арсенале Solar Dozor – агенты для мониторинга рабочих станций под управлением всех трех ведущих мировых операционных систем. Продолжаем развивать модуль анализа поведения пользователей Dozor UBA – в новой версии дополнили модуль детализированными отчетами», – сообщила Галина Рябова, директор Центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-солар».

В Solar Dozor версии 7.5 появилась возможность контролировать еще один канал обмена информацией – корпоративный мессенджер Cisco Webex Teams. Теперь с помощью функциональности модуля Dozor File Crawler можно настроить систему так, что все сообщения и файлы, отправленные сотрудниками в личных или общих чатах Cisco Webex Teams, будут поступать в Solar Dozor и проходить проверку по условиям политики безопасности организации. При этом доступна история Webex-сообщений, отправленных сотрудниками даже до того, как в компании был установлен Solar Dozor 7.5.

Система сможет проанализировать всю переписку сотрудников, историю изменений Webex-сообщений (исходные, отредактированные и удаленные версии), а также предоставить статистику по сообщениям (количество переданных сообщений и документов за все время или за последние 24 часа).

По оценкам аналитиков «Ростелеком-солар», в российских компаниях на рабочих станциях под управлением macOS работает в среднем от 5% до 50% сотрудников в зависимости от специфики деятельности организации. Это руководство, ведущие ИТ-специалисты – разработчики, архитекторы, дизайнеры UI/UX, владеющие конфиденциальной технической информацией, а также дизайнеры, маркетологи, работающие с договорами, конкурсной документацией, базами данных клиентов.

С целью защиты чувствительных данных компаний на рабочих станциях под управлением macOS, в состав обновления DLP-системы Solar Dozor 7.5 вошел новый модуль Dozor Endpoint Agent for macOS, в дополнение к ранее реализованным Window и Linux-агентам. На данный момент это единственный на российском рынке macOS-агент, контролирующий веб-ресурсы, данные в мессенджерах и локальную почту на компьютерах производства Apple. В частности, система осуществляет перехват данных, передаваемых через каналы HTTPS (поисковые запросы, сообщения в веб-почте, соцсетях), переписки и отправляемых документов в Skype и WhatsApp (desktop и web), а также перехват сообщений и файлов, пересылаемых через почтовые клиенты по протоколам SMTP, POP3, IMAP. Агент можно установить на рабочие станции как с помощью графического инсталлятора, если регламенты компании требуют ручной установки, так и в автоматическом режиме, используя специальные средства развертывания.

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