Avanpost IDM сертифицирован в республике Казахстан на соответствие требованиям безопасности

Компания «Аванпост» объявляет о сертификации на соответствие требованиям безопасности в республике Казахстан своего флагманского продукта – Avanpost IDM. Получение сертификата позволит компании внедрять систему среди большего числа государственных организаций страны.

Успешное прохождение сертификационных испытаний подтверждает, что ПО Avanpost IDM соответствует требованиям безопасности, установленным в Государственном Стандарте РК СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий».

В связи с усилением требований к безопасности средств защиты информации для реализации проектов в государственных и коммерческих организациях республики Казахстан все чаще необходим сертификат соответствия требованиям регуляторов, поэтому было принято решение о прохождении сертификации. Кроме того, наличие сертификата дает возможность попасть в Национальный реестр доверенного программного обеспечения.

Значительную помощь в получении сертификата на ПО Avanpost IDM оказало ТОО «Пацифика» – один из интеграторов систем информационной безопасности в Казахстане и странах СНГ. Компания оказала содействие в подготовке всех необходимых для прохождения сертификации документов, а также участвовала в сопровождении сертификационных работ посредством взаимодействия с аккредитованным органом по подтверждению соответствия и испытательной лабораторией.

«На рынке Казахстана Компания “Аванпост” присутствует уже около 10 лет и постоянно укрепляет на нём свои позиции. В первую очередь, благодаря развитию своих продуктов, в частности Avanpost IDM. К настоящему времени его уже используют в крупных компаниях и организациях Казахстана, например, в АО «Казтрансойл». Благодаря полученному сертификату их число станет еще больше», — отмечает директор по развитию «Аванпост» Олег Губка.