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В «Сберстраховании» выяснили, каких киберугроз россияне опасаются больше всего

Более половины россиян в возрасте от 18 до 50 лет лично сталкивались с заражением своих гаджетов вирусами, а у 42% злоумышленники взламывали аккаунт в социальных сетях или почте для рассылки спама, выяснила компания «Сберстрахование», опросив 1500 россиян. Из-за высокого уровня киберугроз две трети опрошенных готовы подписываться на сервисы по защите от киберрисков.

Так, самой распространенной угрозой в области кибербезопасности является заражение компьютеров, планшетов и смартфонов вирусами. Более половины респондентов (54%) сталкивались с этим лично, еще 24% знают о подобных случаях с их близкими. Вирусы чаще проникают в гаджеты людей 36–50 лет (60% против 50% у людей в возрасте 18–24 года).

Почти четверть участников исследования (23%) становились жертвами шантажа или вымогания денег через взлом аккаунта в соцсетях или почте, у 18% похищали персональные данные, а 17% подвергались травле в результате взлома аккаунта и использования компрометирующих данных из личной переписки. Кроме того, каждый седьмой (15%) сталкивался со взломом игрового аккаунта, несанкционированным списанием денег с банковской карты или социальной инженерией.

При этом женщины подвергаются киберугрозам в целом чаще, чем мужчины. Так, для рассылки спама аккаунт взламывали у 46% женщин, для шантажа и вымогания денег — у 29%, тогда как у мужчин — в 37% и 17% случаев соответственно. Исключение — взломы игровых аккаунтов: мужские профили страдают от них вдвое чаще женских.

Между тем 44% участников опроса считают, что с риском взлома аккаунта в почте или соцсетях для рассылки спама может столкнуться каждый. Еще 38% полагают, что при должном уровне соблюдения правил безопасности можно избежать киберугроз. Крайне маловероятным взлом аккаунта видят 27% участников исследования. Опасения по поводу других киберугроз значительно ниже: риск взлома для шантажа и вымогания денег считают высоким 34% опрошенных, для травли с использованием компрометирующих данных — 29%.

Примечательно, что мошенников, незаконно списывающих деньги с банковских карт или использующих социальную инженерию, россияне опасаются не слишком сильно. Так, треть респондентов (18% и 33% соответственно) считают для себя маловероятным столкнуться с подобными противоправными действиями.

«Россияне понимают, что риск киберугроз достаточно велик не только для бизнеса, но и для любого физического лица. Поэтому многие хотели бы иметь дополнительную защиту от взломов аккаунтов и заражения гаджетов вирусами. Наше исследование показало, что 75% респондентов считают привлекательной идею страховой защиты от киберугроз, а 67% уже готовы воспользоваться такой услугой. “Сберстрахование” предлагает программу "Сбереги финансы", которая поможет получить компенсацию в случае непредвиденных инцидентов со средствами клиента на счетах и картах “Сбера”. Она также покрывает киберриски и риски социальной инженерии: хотя многие россияне и не опасаются их, однако нередко становятся их жертвами», – сказал Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

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