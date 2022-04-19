Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Вузы под прикрытием: «Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск вредоносных рассылок якобы от университетов

В «Лаборатории Касперского» рассказали о вредоносной почтовой рассылке на компании якобы от имени различных университетов, в том числе российских. Задача злоумышленников — прикрываясь авторитетным названием вуза, заставить получателя открыть вложенный файл. В нем содержится зловред, который может заразить корпоративное устройство и дать контроль над компьютерами атакуемой компании. Если с начала года в среднем фиксировалось несколько десятков подобных сообщений в день, то на 13 апреля 2022 г. пришелся всплеск — было обнаружено уже около 2000 подобных писем*. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Вредоносные письма были написаны в том числе от имени МГУ им. М. В. Ломоносова, Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического университета города Ахена, Университета Аристотеля в Салониках, Анкарского университета, Автономного Университета Нуэво-Леон, Католического университета Боливии.

В рамках такой рассылки пользователь получает письмо с вложением — архивом или привычным офисным документом, содержащим макрос. В сообщении злоумышленник может представиться сотрудником или подрядчиком университета и сообщить, что выслал некое «предложение», «приложил бюджет» или просит посмотреть заказ или прайс-лист, находящийся во вложении.

Вложение содержит вредоносное ПО, которое использует уязвимость в старых версиях программ из пакета Microsoft Office. Если пользователь открывает вложение, он открывает путь зловреду, с помощью которого злоумышленник может загружать в систему любые файлы, выгружать из нее конфиденциальные данные, в частности пароли, документы, и запускать какие-либо команды для дальнейшего заражения.

«Для убедительности злоумышленники используют логотипы университетов и ссылаются на какого-либо известного сотрудника вуза. Однако при внимательном прочтении обнаруживается, что, во-первых, адрес, с которого пришло сообщение, часто не имеет отношения к университету. Во-вторых, несвязность текста наводит на мысль, что это автоматический перевод с другого языка — то, чего, скорее всего, не допустит представитель вуза. Более того, в рассылке часто используется классический прием спамеров — исполняемый файл с двойным расширением вроде .pdf.exe», — сказал Андрей Ковтун, руководитель группы защиты от почтовых угроз в «Лаборатории Касперского».

Чтобы не стать жертвой таких атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

не доверять письмам с незнакомых ящиков, особенно когда речь идет о персональных данных, денежных операциях и подозрительных вложениях, даже если визуально похоже, что письмо пришло от организации с хорошей репутацией, например университета;

пользователям следует повышать уровень цифровой грамотности, компаниям — проводить тренинги по кибербезопасности для сотрудников, обучать их распознавать техники социальной инженерии, например с помощью платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform;

установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подобные письма в спам, например Kaspersky Secure Mail Gateway.

* Данные основаны на анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» в период с января по апрель 2022 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься

Регуляторы Евросоюза будут запрещать опасные для человека ИИ

МИД: Хакерский интернационал объявил России кибервойну

В России создана комиссия по безопасности критической ИТ-инфраструктуры. Ее возглавит Дмитрий Медведев

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Силовики разгромили всемирно знаменитый хакерский форум, где торговали данными клиентов СДЭК

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще