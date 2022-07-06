Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты

Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут автоматизировать процесс реагирования на киберинциденты с помощью решения компании Security Vision. Услуга на базе Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструктуру и сформировать сценарии реагирования, которые полностью соответствуют процессам у заказчика. Это поможет более оперативно локализовывать инциденты информационной безопасности и ликвидировать их последствия.

Опыт «Ростелеком-Солар» показывает, что абсолютное большинство компаний (почти 90%) предпочитает получать от SOC (Security Operations Center) услуги мониторинга и консалтинга, а техническое противодействие компьютерным атакам осуществлять силами собственных ИБ- и ИТ-служб. Но последним необходимо действовать максимально слаженно и быстро, ведь с каждым годом хакеры используют более сложные техники и тактики, увеличивая скорость развития атаки внутри сети.

Сервис IRP от Solar JSOC помогает специалистам заказчика видеть в реальном времени все необходимые этапы реагирования с распределением ролей ответственных, статусы и сроки выполнения каждого из этапов. Благодаря максимально подробным и гибким механизмам реализации плейбуков процесс можно адаптировать для любого заказчика. Сценарии реагирования, которыми наполнена система, разработаны экспертами Solar JSOC на основе 10-летнего опыта противодействия кибератакам в совершенно разных отраслях. В результате в распоряжении клиента оказывается обширная база регулярно обновляемых плейбуков под каждый тип выявляемого инцидента.

«С февраля спрос на системы типа IRP значительно возрос, так как компании столкнулись с ростом киберинцидентов, недостатком специалистов по информационной безопасности и новыми сложными компьютерными атаками. В таких условиях скорость реакции на каждый инцидент имеет ключевое значение и позволяет значительно сократить негативные последствия от действий хакеров. Также важно, чтобы плейбуки, которые заложены в IRP, соответствовали технологическим и структурным особенностям заказчика, а рабочее пространство было комфортным для его специалистов. Адаптивный интерфейс Security Vision IRP позволил нам сделать такой сервис, который будет удобен и полезен для каждого из наших клиентов», – отметил директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов.

Для реализации сервиса внутренние процессы Solar JSOC были доработаны. В частности, появилась новые роли (аналитик IRP, инженер IRP), расширилась функциональность сервис-менеджеров и архитекторов, осуществляющих поддержку и контроль работоспособности компонентов SOC. Для заказчика решение может быть предоставлено в двух вариантах: гибридном, когда IRP размещена у заказчика, а ее настройкой и обслуживанием занимается сервис-провайдер, или полностью облачном (когда IRP расположена на платформе провайдера, а его специалисты реализуют полную поддержку сервиса).

«Для нас как вендора развитие сервисов для операторов SOC является стратегическим направлением, поскольку наша платформа и программа лицензирования как нельзя лучше подходят коллегам. В них отсутствуют искусственные ограничения в части лицензирования, и функционал настолько модульный и гибкий, что позволяет воплотить любую потребность заказчика в области реагирования и автоматизации ИБ. История началась с одного общего кейса интеграции с Solar JSOC и сейчас развивается в комплексное плодотворное сотрудничество, расширяющее инструментарий и портфель Solar JSOC и, конечно, долю рынка обоих компаний в области автоматизации ИБ», – сказала коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун.