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VK присоединилась к платформе по поиску уязвимостей The Standoff 365 Bug Bounty

VK разместила программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на платформе The Standoff 365 Bug Bounty, разработанной Positive Technologies. Цель bug bounty состоит в том, чтобы с помощью внешних экспертов выявить и устранить недостатки безопасности до того, как их обнаружат и начнут использовать злоумышленники.

В программу bug bounty VK входят более 40 проектов. В зависимости от уровня угрозы найденной уязвимости исследователи безопасности получат вознаграждения от 6 тыс. до 1,8 млн руб.

VK — одна из первых компаний в России, которая начала платить внешним исследователям за найденные уязвимости. С 2013 г. VK получила более 15 тыс. отчетов, что позволило ей усилить защиту пользовательских данных и исправить уязвимые места. Всего за время действия программы bug bounty компания выплатила более 185 млн руб.

«Безопасность пользователей и доверие к сервисам VK всегда были приоритетом для нас. Мы применяем различные инструменты, чтобы укрепить киберзащиту, и давно используем bug bounty для проверки качества наших сервисов, видим в этом реальную, практическую пользу. За последние полгода количество кибератак в России выросло в разы, и мы рады, что отечественные компании запускают собственные bug bounty платформы. Уверен, что размещение нашей программы на платформе The Standoff 365 расширит возможности VK в поиске уязвимостей и их оперативном устранении», — отметил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Алексей Волков.

«Чтобы привлечь к обнаружению уязвимостей внешних экспертов по кибербезопасности, руководству компании требуется смелость. Но именно этот шаг позволяет достоверно и объективно оценить защищенность бизнеса и вовремя устранить уязвимости в ИТ-инфраструктуре до того, как плохие парни воспользуются ими и нанесут организации непоправимый ущерб. Программа bug bounty — это забота о будущем; это признак открытости компании, ее внимания к безопасности данных пользователей. Поэтому сам факт наличия bug bounty вызывает больше доверия к организации. Мы рады приветствовать на своей платформе компанию VK с ее многолетним опытом в bug bounty и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество в деле улучшения защищенности сервисов и повышения уровня кибербезопасности», — сказал CPO The Standoff 365 Ярослав Бабин.

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